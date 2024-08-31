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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Рубин Я - Кубань Холдинг
Рубин Я - Кубань Холдинг: обзор матча 31 августа 2024
Рубин Я
31.08.2024, суббота, 17:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
4 : 0
Завершен
Кубань Холдинг
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Матчи команд
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Рубин Я
1 : 4
31.10.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Заря Луганск РФ
0 : 1
24.10.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Победа
2 : 1
10.10.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Рубин Я
4 : 0
03.10.2026
Чайка-М
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ростов-2
0 : 0
22.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кубань Холдинг
3 : 0
15.11.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 0
08.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Нарт
1 : 0
02.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 6 раунд
Торпедо
1 : 1
29.10.2025
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