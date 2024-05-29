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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Атлетико Минейро - Каракас
Атлетико Минейро - Каракас: обзор матча 29 мая 2024
Атлетико Минейро
29.05.2024, среда, 01:00
Кубок Либертадорес, группа G, 6 тур
4 : 0
Завершен
Каракас
28'
Педриньо
40'
Алиссон
62'
Педриньо
90+3'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Каракас
Желтая карточка
Халк
90'
+4
ГОЛ! 4:0!
Халк
Пас отдал
Педриньо
90'
+3
Желтая карточка
Г. Арана
90'
Замена
Ромуло
️️️️
Б. Фукс
81'
Замена
А. Кардек
️️️️
Каду
68'
Замена
B. Palacios Alzate
️️️️
Г. Скарпа
67'
ГОЛ! 3:0!
Педриньо
62'
Замена
И. Рабельо
️️️️
Р. Батталья
55'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сарачо
46'
Желтая карточка
Каду
44'
ГОЛ! 2:0!
Алиссон
Пас отдал
Г. Скарпа
40'
ГОЛ! 1:0!
Педриньо
Пас отдал
Г. Скарпа
28'
Желтая карточка
М. Сарачо
24'
10'
Красная карточка
В. Фариньес
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Атлетико Минейро - Каракас
4
1
Всего ударов по воротам
32
2
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
81
19
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
6
Офсайды
2
3
Количество передач
693
166
Сейвы
0
8
Точность передач %
92
54
Удары мимо ворот
15
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
0
Удары из-за пределов штрафной
20
2
xG (ожидаемые голы)
2.73
0.05
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Каракас
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Каракас
0 : 3
31.07.2026
Санта-Фе
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Санта-Фе
2 : 0
24.07.2026
Каракас
Копа Судамерикана, 6 тур
Каракас
1 : 3
28.05.2026
Ботафого
Копа Судамерикана, 5 тур
Расинг Клуб
2 : 2
22.05.2026
Каракас
Копа Судамерикана, 4 тур
Индепендьенте Петролеро
2 : 3
06.05.2026
Каракас
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Герреро
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
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