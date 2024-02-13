«Балтика» пополнилась Луной

«Балтика» и «Каракас» достигли договоренности о трансфере 24-летнего венесуэльца Диего Луны.
Трудовое соглашение калининградцев с центральным защитником заключено сроком на 3,5 года.
- Луна начал профессиональную карьеру в клубе «Депортиво Ла Гуайра», где выступал на протяжении двух с половиной лет.
- В 2020 году на правах аренды на год уезжал в испанскую «Алькалу». В феврале 2021 перешел в «Самору», где провел два сезона.
- Год назад стал игроком самого титулованного клуба Венесуэлы – «Каракаса». Там принял участие в 32 матчах, забил 1 гол и отдал 1 передачу.