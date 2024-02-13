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    «Балтика» пополнилась Луной

    «Балтика» и «Каракас» достигли договоренности о трансфере 24-летнего венесуэльца Диего Луны.

    Трудовое соглашение калининградцев с центральным защитником заключено сроком на 3,5 года.

    • Луна начал профессиональную карьеру в клубе «Депортиво Ла Гуайра», где выступал на протяжении двух с половиной лет.
    • В 2020 году на правах аренды на год уезжал в испанскую «Алькалу». В феврале 2021 перешел в «Самору», где провел два сезона.
    • Год назад стал игроком самого титулованного клуба Венесуэлы – «Каракаса». Там принял участие в 32 матчах, забил 1 гол и отдал 1 передачу.

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    Источник: официальный сайт «Балтики»

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    13.02.2024 15:20
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