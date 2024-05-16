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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Фламенго - Боливар
Фламенго - Боливар: обзор матча 16 мая 2024
Фламенго
16.05.2024, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, группа E, 5 тур
4 : 0
Завершен
Боливар
1'
Жерсон
38'
Айртон
43'
Эвертон
56'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Боливар
Желтая карточка
Г. Барбоза
89'
89'
Желтая карточка
B. SÃ¡vio
80'
Замена
Й. Роча
️️️️
Э. Сааведра
Замена
Л. Перейра
️️️️
Д. Де Арраскаэта
70'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Эвертон
70'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
70'
67'
Замена
L. Chávez
️️️️
Р. Вака
67'
Замена
Х. Вака
️️️️
P. Rodriguez
Замена
И. Жезус
️️️️
Н. де ла Крус
59'
ГОЛ! 4:0!
Педро
56'
ГОЛ! 3:0!
Эвертон
Пас отдал
Педро
43'
ГОЛ! 2:0!
Айртон
38'
Замена
Д. Луис
️️️️
Л. Перейра
37'
6'
Желтая карточка
Х. Сагредо
ГОЛ! 1:0!
Жерсон
Пас отдал
Эвертон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
9
Педро
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Боливар
1
Карлос Лампе
ВР
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
26
Эрвин Сааведра
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
91
F. Da Costa
ЦФ
17
P. Rodriguez
ЦФ
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
99
Лорран Перейра
АП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Боливар
1
Andres Desabato
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
11
Javier Uzeda
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
7
Хенри Вака
АП
7
Miguel Villaroel
ЦФ
24
Кармело Альгараньяс
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
4-3-1-2
1
Росси
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
2
Варела
29
Аллан
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
18
де ла Крус
7
Эвертон
9
Педро
2-4-3
1
Лампе
4
Сагредо
44
20
Сауседо
23
Хустиниано
11
Вака
26
Сааведра
10
17
91
10
Де Арраскаэта
99
Перейра
99
Перейра
10
Де Арраскаэта
4
Перейра
4
Луис
4
Луис
4
Перейра
18
де ла Крус
6
Жезус
6
Жезус
18
де ла Крус
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
7
Эвертон
7
Араухо
7
Араухо
7
Эвертон
26
Сааведра
2
Роча
2
Роча
26
Сааведра
11
Вака
18
18
11
Вака
17
7
Вака
7
Вака
17
Остались в запасе
Фламенго
Боливар
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
1
Andres Desabato
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
11
Javier Uzeda
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
7
Miguel Villaroel
ЦФ
24
Кармело Альгараньяс
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
99
Werton
ЦФ
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
11
Javier Uzeda
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
7
Miguel Villaroel
ЦФ
24
Кармело Альгараньяс
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Флавио Робатто
Статистика матча Фламенго - Боливар
1
2
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
11
Офсайды
0
1
Количество передач
427
426
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.71
0.5
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Маракана
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