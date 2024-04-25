Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Марсель
Бенфика
«Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов
25 апреля, 09:41
24
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
19 апреля, 00:55
1
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
19 апреля, 00:55
1
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
Лига Европы. «Байер», «Рома» и «Бенфика» победили в первых четвертьфиналах
11 апреля, 23:57
0
«Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов
25 апреля, 09:41
24
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Марсель
Бенфика
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
3 : 0
14.04.2024
Морейренcе
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
2 : 2
21.04.2024
Марсель
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
1 : 3
22.04.2024
Бенфика
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 1
28.04.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
2 : 2
24.04.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
2 : 2
21.04.2024
Марсель
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель
Португалия. Примейра, 31 тур
Бенфика
3 : 1
27.04.2024
Брага
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
1 : 3
22.04.2024
Бенфика
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
3 : 0
14.04.2024
Морейренcе
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель

Марсель - Бенфика: обзор матча 18 апреля 2024

Марсель
18.04.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 0
Счет по пенальти – 3 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бенфика
79' Ф. Мумбанья
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Марсель - Бенфика
Матч завершен
ГОЛ! Луис Энрике
4:2
Пенальти не реализован
Антониу Силва
ГОЛ! Леонардо Балерди
3:2
ГОЛ! Николас Отаменди
2:2
ГОЛ! Жоффри Кондогбиа
2:1
ГОЛ! Оркун Кекчю
1:1
ГОЛ! Хоакин Корреа
1:0
Пенальти не реализован
Анхель Ди Мария
114'
Желтая карточка
Флорентину
110'
Желтая карточка
Оркун Кекчю
102'
Замена
Артур Кабрал ️️️️➡️️ Рафа
Замена
Райман Дау ️️️️➡️️ Самуэль Жиго
100'
Желтая карточка
Самуэль Жиго
89'
Желтая карточка
Амин Арит
89'
ГОЛ! 1:0
Фарис Мумбанья
79'
Замена
Хоакин Корреа ️️️️➡️️ Илиман Ндиайе
75'
61'
Замена
Оркун Кекчю ️️️️➡️️ Каспер Тенгстедт
61'
Замена
Жоау Мариу ️️️️➡️️ Давид Нерес
60'
Желтая карточка
Анхель Ди Мария
Замена
Луис Энрике ️️️️➡️️ Аззедин Унаи
59'
Замена
Фарис Мумбанья ️️️️➡️️ Эмран Согло
59'
Замена
Микаэль Мурильо ️️️️➡️️ Ченсэл Мбемба
46'
Желтая карточка
Ченсэл Мбемба
45' +2
38'
Желтая карточка
Антониу Силва
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Пау Лопес
ВР
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
62
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Самуэль Жиго
(К) ЦЗ
37
Эмран Согло
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
27
Жордан Верету
ЦП
29
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Амин Арит
АП
10
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
8
Фредрик Эушнес
ОП
61
Флорентину
ОП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
19
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
48
Якин Саид
ЦЗ
49
Райман Дау
ОП
44
Луис Энрике
ЛВ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
20
Хоакин Корреа
ЦФ
Бенфика
75
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
82
Diogo Spencer
ЦЗ
81
Adrian Bajrami
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
20
Жоау Мариу
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
47
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Артур Кабрал
ЦФ
36
Маркос Леонардо
ЦФ
3-5-1-1
16
Лопес
5
Балерди
62
Мбемба
4
Жиго
19
Кондогбиа
8
Унаи
27
Верету
29
Ндиайе
37
Согло
11
Арит
10
Обамеянг
3-2-3-2
1
Трубин
6
Бах
30
Отаменди
4
Силва
8
Эушнес
61
Флорентину
7
Нерес
87
Невеш
11
Ди Мария
19
Тенгстедт
27
Рафа
62
Мбемба
62
Мурильо
62
Мурильо
62
Мбемба
4
Жиго
49
Дау
49
Дау
4
Жиго
8
Унаи
44
Энрике
44
Энрике
8
Унаи
37
Согло
14
Мумбанья
14
Мумбанья
37
Согло
29
Ндиайе
20
Корреа
20
Корреа
29
Ндиайе
7
Нерес
20
Мариу
20
Мариу
7
Нерес
19
Тенгстедт
10
Кекчю
10
Кекчю
19
Тенгстедт
27
Рафа
9
Кабрал
9
Кабрал
27
Рафа
Остались в запасе
Марсель
Бенфика
36
Рубен Бланко
ВР
48
Якин Саид
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
75
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
82
Diogo Spencer
ЦЗ
81
Adrian Bajrami
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
47
Тиагу Гувейя
ПВ
36
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
48
Якин Саид
ЦЗ
Остались в запасе
75
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
82
Diogo Spencer
ЦЗ
81
Adrian Bajrami
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
47
Тиагу Гувейя
ПВ
36
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Марсель - Бенфика
3
4
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
6
Нарушения
14
19
Офсайды
2
3
Количество передач
696
596
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.77
1.09
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер (Берлин)
Стадион:
Велодром
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+