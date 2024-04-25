«Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
Лига Европы. «Байер», «Рома» и «Бенфика» победили в первых четвертьфиналах
«Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025