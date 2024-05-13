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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - Университатя
Фарул - Университатя: обзор матча 13 мая 2024
Фарул
13.05.2024, понедельник, 20:30
Румыния. Лига I, 9 тур
3 : 3
Завершен
Университатя
35'
Л. Мунтяну (П)
52'
Л. Мунтяну
55'
Д. Кейруш
77'
А. Митрица (П)
89'
А. Митрица
90+7'
А. Митрица (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарул - Университатя
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Митрица
90'
+1
Замена
E. Koljić
️️️️
А. Крету
89'
ГОЛ! 3:2!
А. Митрица
Пас отдал
Р. Силва
Желтая карточка
R.
86'
85'
Замена
П. Сойри
️️️️
Ш. Влэдою
83'
Желтая карточка
Й. Маркович
Замена
N. Popescu
️️️️
L. Andronache
83'
77'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Митрица
Замена
Д. Неделку
️️️️
К. Ганя
77'
Замена
D. Dussaut
️️️️
Н. Григорян
76'
Замена
R.
️️️️
Л. Мунтяну
76'
62'
Замена
Й. Маркович
️️️️
L. Houri
Замена
G. Danuleasa
️️️️
D. Sirbu
58'
ГОЛ! 3:0!
Д. Кейруш
Пас отдал
Н. Григорян
55'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мунтяну
Пас отдал
К. Ганя
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Мунтяну
35'
Желтая карточка
D. Sirbu
33'
9'
Желтая карточка
L. Houri
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
8
Constantin Grameni
(К)
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
23
Анзор Меквабишвили
ОП
4
Александру Крету
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
79
Iustin Doicaru
ЦФ
90
Александру Стоян
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
11
Жален Блеса
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
4-1-1-4
1
22
4
5
Кейруш
17
Попеску
8
30
Григорян
11
Ганя
77
11
Мунтяну
8
3-1-2-4
21
Попеску
5
Зайков
34
Силва
11
Банку
23
Меквабишвили
4
Крету
28
Митрица
9
Иван
33
37
2
Влэдою
22
15
15
22
30
Григорян
94
94
30
Григорян
11
Ганя
14
Неделку
14
Неделку
11
Ганя
77
80
80
77
11
Мунтяну
9
9
11
Мунтяну
2
Влэдою
23
Сойри
23
Сойри
2
Влэдою
33
9
Маркович
9
Маркович
33
4
Крету
7
7
4
Крету
Остались в запасе
Фарул
Университатя
34
Ştefan Muşat
ВР
39
Кевин Боли
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
79
Iustin Doicaru
ЦФ
90
Александру Стоян
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
11
Жален Блеса
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
39
Кевин Боли
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
23
Carlo Casap
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
79
Iustin Doicaru
ЦФ
90
Александру Стоян
ЦФ
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
11
Жален Блеса
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Фарул - Университатя
2
2
Всего ударов по воротам
23
17
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
10
Офсайды
1
1
Количество передач
447
478
Сейвы
2
6
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
16
12
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
2 : 1
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
2 : 1
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
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