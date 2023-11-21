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Олимпиакос
ПАС Ламия
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
1
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
7
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
1
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
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Последние матчи
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Олимпиакос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 5
07.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 5
07.04.2024
Олимпиакос

Олимпиакос - ПАС Ламия: обзор матча 28 апреля 2024

Олимпиакос
28.04.2024, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 8 тур
4 : 1
Матч завершен
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ПАС Ламия
24' Шикинью
27' Ф. Наварро
52' Д. Поденсе
90+3' С. Александропулос
64' З. Тошич
Матч
Протокол
Статистика
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Таблица
Комментарии
Протокол Олимпиакос - ПАС Ламия
Матч завершен
ГОЛ! 4:1
Сотирис Александропулос
90' +3
90' +2
Желтая карточка
Alexandros Tereziou
Замена
Юссеф Эль-Араби ️️️️➡️️ Андре Орта
84'
84'
Замена
Kosmas Tsilianidis ️️️️➡️️ Toshio Lake
75'
Замена
Nikolaos Tsoukalos ️️️️➡️️ Рубен Мартинес
Замена
Аюб Эль-Кааби ️️️️➡️️ Фран Наварро
73'
Замена
Желсон Мартиньш ️️️️➡️️ Георгиос Масурас
73'
64'
ГОЛ! 3:1
Зоран Тошич
Желтая карточка
Нельсон Эбби
63'
58'
Замена
Зоран Тошич ️️️️➡️️ Давид Симон
Замена
Нельсон Эбби ️️️️➡️️ Панайотис Рецос
58'
Замена
Сотирис Александропулос ️️️️➡️️ Шикинью
58'
ГОЛ! 3:0
Даниэль Поденсе
52'
46'
Замена
Alexandros Tereziou ️️️️➡️️ Кристофер Нуньес
ГОЛ! 2:0
Фран Наварро
27'
ГОЛ! 1:0
Шикинью
24'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
14
Рубен Везо
ЦЗ
18
Куини
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
5
Андре Орта
ЦП
6
Шикинью
АП
19
Георгиос Масурас
(К) ЛВ
29
Фран Наварро
ЦФ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
16
Сидклей
ЛЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
(К) ЦЗ
15
Давид Симон
ЦЗ
6
Theofanis Tzandaris
ЦП
7
Кристофер Нуньес
АП
11
Рубен Мартинес
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
36
Нельсон Эбби
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
15
Сотирис Александропулос
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
20
Жоао Карвалью
АП
10
Желсон Мартиньш
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
ПАС Ламия
33
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
18
Зоран Тошич
ПВ
19
Flosard Malçi
ЦФ
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пасхалакис
27
Ричардс
45
Рецос
14
Рубен Везо
18
Куини
32
Хецце
5
Орта
19
Масурас
6
Шикинью
56
Поденсе
29
Наварро
4-1-3-2
55
Кошелев
94
5
15
Симон
16
Сидклей
6
23
Цилулис
7
Нуньес
11
Мартинес
26
30
45
Рецос
36
Эбби
36
Эбби
45
Рецос
6
Шикинью
15
Александропулос
15
Александропулос
6
Шикинью
19
Масурас
10
Мартиньш
10
Мартиньш
19
Масурас
29
Наварро
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
29
Наварро
5
Орта
11
Эль-Араби
11
Эль-Араби
5
Орта
15
Симон
18
Тошич
18
Тошич
15
Симон
7
Нуньес
77
77
7
Нуньес
11
Мартинес
45
45
11
Мартинес
26
12
12
26
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАС Ламия
88
Константинос Цолакис
ВР
23
Родиней
ПЗ
7
Константинос Фортунис
АП
20
Жоао Карвалью
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
33
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
19
Flosard Malçi
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Остались в запасе
88
Константинос Цолакис
ВР
23
Родиней
ПЗ
7
Константинос Фортунис
АП
20
Жоао Карвалью
АП
Остались в запасе
33
Георгиос Корнезос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
19
Flosard Malçi
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Леонидас Воколос
Статистика матча Олимпиакос - ПАС Ламия
1
1
Всего ударов по воротам
4
1
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
4
1
Офсайды
0
1
Количество передач
124
171
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
0
Удары из-за пределов штрафной
0
1
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Информация о матче
Главный судья:
Aristotelis Diamantopoulos, Greece
Стадион:
Георгиос Караискакис
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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Россия
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