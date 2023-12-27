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АЕК
ПАОК
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
7 апреля, 23:19
0
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
1 апреля, 12:59
0
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
27 марта, 18:37
5
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
27 декабря 2023, 16:38
1
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
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Последние матчи
Все
АЕК
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК

АЕК - ПАОК: обзор матча 07 апреля 2024

АЕК
07.04.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Матч завершен
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ПАОК
30' М. Гачинович
49' Н. Амрабат
62' А. Рахман Баба
89' М. Оздоев
Матч
Протокол
Статистика
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Таблица
Комментарии
Протокол АЕК - ПАОК
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Жоан Састре
89'
ГОЛ! 2:2
Магомед Оздоев
Замена
Паоло Фернандес ️️️️➡️️ Мият Гачинович
87'
Замена
Петрос Манталос ️️️️➡️️ Орбелин Пинеда
87'
Желтая карточка
Георгиос Атанасиадис
84'
Желтая карточка
Эсекьель Понсе
80'
Замена
Джибриль Сидибе ️️️️➡️️ Лазарос Рота
79'
77'
Желтая карточка
Андрия Живкович
Замена
Йенс Йонссон ️️️️➡️️ Нордин Амрабат
73'
Желтая карточка
Нордин Амрабат
71'
Желтая карточка
Домагой Вида
68'
68'
Желтая карточка
Абдул Рахман Баба
66'
Замена
Магомед Оздоев ️️️️➡️️ Штефан Шваб
62'
ГОЛ! 2:1
Абдул Рахман Баба
Желтая карточка
Дамьян Шиманьски
61'
59'
Замена
Мбвана Саматта ️️️️➡️️ Брэндон
59'
Замена
Жоан Састре ️️️️➡️️ Хонни Кастро
59'
Замена
Кирил Десподов ️️️️➡️️ Томас Мург
ГОЛ! 2:0
Нордин Амрабат
49'
48'
Желтая карточка
Хонни Кастро
Замена
Эсекьель Понсе ️️️️➡️️ Леви Гарсия
46'
Желтая карточка
Мият Гачинович
36'
ГОЛ! 1:0
Мият Гачинович
30'
28'
Желтая карточка
Суалихо Мейте
27'
Желтая карточка
Томас Мург
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
30
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
(К) ЦП
8
Мият Гачинович
АП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
7
Леви Гарсия
ЦФ
5
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Томас Мург
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
(К) ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
71
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
29
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
6
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
11
Серхио Араухо
ЦФ
14
Эсекьель Понсе
ЦФ
ПАОК
18
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
6
Теохарис Циггарас
ЦП
88
Маркос Антонио
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
33
Мбвана Саматта
ЦФ
4-2-2-2
30
Атанасиадис
28
Хаджусафи
12
Рота
2
Мукуди
21
Вида
19
Элиассон
4
Шиманьски
13
Пинеда
8
Гачинович
5
Амрабат
7
Гарсия
4-4-1-1
42
Котарски
16
Кедзиора
19
Кастро
4
Кулиеракис
21
Баба
10
Мург
14
Живкович
22
Шваб
8
Мейте
7
Константелиас
71
Брэндон
12
Рота
29
Сидибе
29
Сидибе
12
Рота
5
Амрабат
6
Йонссон
6
Йонссон
5
Амрабат
13
Пинеда
20
Манталос
20
Манталос
13
Пинеда
8
Гачинович
22
Фернандес
22
Фернандес
8
Гачинович
7
Гарсия
14
Понсе
14
Понсе
7
Гарсия
19
Кастро
23
Састре
23
Састре
19
Кастро
22
Шваб
27
Оздоев
27
Оздоев
22
Шваб
10
Мург
77
Десподов
77
Десподов
10
Мург
71
Брэндон
33
Саматта
33
Саматта
71
Брэндон
Остались в запасе
АЕК
ПАОК
99
Георгиос Теохарис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
11
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
18
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
6
Теохарис Циггарас
ЦП
88
Маркос Антонио
ЦП
Главный тренер
Разван Луческу
Остались в запасе
99
Георгиос Теохарис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
11
Серхио Араухо
ЦФ
Остались в запасе
18
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
6
Теохарис Циггарас
ЦП
88
Маркос Антонио
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Разван Луческу
Статистика матча АЕК - ПАОК
6
6
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
6
6
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
16
Офсайды
2
1
Количество передач
344
295
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
66
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
0
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Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер (Оберхаузен)
Стадион:
ОПАП Арена
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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