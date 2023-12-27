Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом

Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»

Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты