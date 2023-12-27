Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
ПАС Ламия
АЕК
Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
7 апреля, 23:19
0
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
1 апреля, 12:59
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
27 марта, 18:37
5
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
27 декабря 2023, 16:38
1
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
1
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
7
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
1
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
7 апреля, 23:19
0
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
1 апреля, 12:59
0
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
27 марта, 18:37
5
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
27 декабря 2023, 16:38
1
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
ПАС Ламия
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 5
07.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 5
07.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК

ПАС Ламия - АЕК: обзор матча 10 марта 2024

ПАС Ламия
10.03.2024, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 1 тур
0 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
АЕК
45+2' А. Калленс
68' Э. Понсе
88' Л. Гарсия
90+3' Л. Гарсия
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАС Ламия - АЕК
Матч завершен
90' +3
ГОЛ! 0:4
Леви Гарсия
88'
ГОЛ! 0:3
Леви Гарсия
Замена
Georgios Giannoutsos ️️️️➡️️ Adam Tzanetopoulos
87'
83'
Замена
Джибриль Сидибе ️️️️➡️️ Орбелин Пинеда
83'
Замена
Серхио Араухо ️️️️➡️️ Эсекьель Понсе
83'
Замена
Эхсан Хаджусафи ️️️️➡️️ Никлас Элиассон
78'
Замена
Роберт Любичич ️️️️➡️️ Лазарос Рота
78'
Замена
Леви Гарсия ️️️️➡️️ Петрос Манталос
Замена
Omar Santana ️️️️➡️️ Сидклей
74'
Желтая карточка
Nikolaos Tsoukalos
72'
68'
ГОЛ! 0:2
Эсекьель Понсе
Замена
Nikolaos Tsoukalos ️️️️➡️️ Theofanis Tzandaris
58'
52'
Желтая карточка
Лазарос Рота
45' +2
ГОЛ! 0:1
Александр Калленс
Желтая карточка
Калеб Станко
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
16
Сидклей
ЛЗ
24
Педру Амарал
ЛЗ
5
Adam Tzanetopoulos
(К) ЦЗ
33
Георгиос Корнезос
ЦЗ
15
Давид Симон
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
6
Theofanis Tzandaris
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
7
Кристофер Нуньес
АП
19
Flosard Malçi
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
АЕК
1
Чикан Станкович
ВР
17
Ставрос Пилиос
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
6
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
(К) ЦП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
14
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
ПАС Ламия
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
28
Konstantinos Lampropoulos
ЦЗ
21
Omar Santana
ЦП
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
АЕК
30
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
29
Джибриль Сидибе
ПЗ
25
Константинос Галанопулос
ЦП
23
Роберт Любичич
ЦП
70
Родолфо Писарро
АП
11
Серхио Араухо
ЦФ
7
Леви Гарсия
ЦФ
3-3-2-1-1
55
Кошелев
5
33
Корнезос
15
Симон
24
Амарал
27
Станко
16
Сидклей
6
14
Сливка
7
Нуньес
19
4-1-3-1-1
1
Станкович
18
Калленс
21
Вида
12
Рота
17
Пилиос
6
Йонссон
20
Манталос
4
Шиманьски
19
Элиассон
13
Пинеда
14
Понсе
5
94
94
5
16
Сидклей
21
21
16
Сидклей
6
45
45
6
19
Элиассон
28
Хаджусафи
28
Хаджусафи
19
Элиассон
13
Пинеда
29
Сидибе
29
Сидибе
13
Пинеда
12
Рота
23
Любичич
23
Любичич
12
Рота
14
Понсе
11
Араухо
11
Араухо
14
Понсе
20
Манталос
7
Гарсия
7
Гарсия
20
Манталос
Остались в запасе
ПАС Ламия
АЕК
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
28
Konstantinos Lampropoulos
ЦЗ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
30
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
25
Константинос Галанопулос
ЦП
70
Родолфо Писарро
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
28
Konstantinos Lampropoulos
ЦЗ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Остались в запасе
30
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
25
Константинос Галанопулос
ЦП
70
Родолфо Писарро
АП
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча ПАС Ламия - АЕК
2
1
Всего ударов по воротам
2
20
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
31
69
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
12
Нарушения
14
11
Офсайды
0
1
Количество передач
276
581
Сейвы
3
0
Точность передач %
66
86
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Evangelos Manouchos, Greece
Стадион:
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias, Lamia
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+