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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Форталеза
Флуминенсе - Форталеза: обзор матча 23 ноября 2024
Флуминенсе
23.11.2024, суббота, 03:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Форталеза
11'
Лима
85'
Г. Кано
19'
Мойзес
43'
Мариньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Форталеза
Желтая карточка
Г. Кано
90'
+4
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Д. Барбоза
86'
Замена
Ф. Берналь
️️️️
Мартинелли
86'
ГОЛ! 2:2!
Г. Кано
Пас отдал
Р. Аугусто
85'
81'
Замена
Б. Пачеко
️️️️
E. Mancuso
81'
Замена
L. Sasha
️️️️
Г. Насименту
72'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Э. Мартинес
71'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
68'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Мойзес
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Кено
65'
Замена
К. Серна
️️️️
Лима
58'
Замена
Г. Кано
️️️️
К. Элиас
58'
54'
Желтая карточка
Б. Кушчевич
43'
ГОЛ! 1:2!
Мариньо
Пас отдал
Мойзес
37'
Желтая карточка
E. Mancuso
19'
ГОЛ! 1:1!
Мойзес
Пас отдал
Х. Мартин Лусеро
ГОЛ! 1:0!
Лима
Пас отдал
Кено
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
20
Кено
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Форталеза
40
Eros Mancuso
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Тити
(К)
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
35
Геркулес Насименту
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
55
Wallace Davi
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
6
Факундо Берналь
ОП
90
Кевин Серна
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Маркиньос
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Фабио
16
Барбоза
3
Силва
2
Хавьер
21
Сантос
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
45
Лима
9
Элиас
20
Кено
4-1-1-3-2
2
Бритес
13
Кушчевич
4
Тити
40
28
Велисон
35
Насименту
7
Мариньо
6
Мартинес
21
Мойзес
18
Лусеро
1
8
Мартинелли
6
Берналь
6
Берналь
8
Мартинелли
45
Лима
90
Серна
90
Серна
45
Лима
20
Кено
7
Аугусто
7
Аугусто
20
Кено
9
Элиас
14
Кано
14
Кано
9
Элиас
16
Барбоза
9
Кеннеди
9
Кеннеди
16
Барбоза
40
91
Пачеко
91
Пачеко
40
35
Насименту
88
88
35
Насименту
6
Мартинес
8
Почеттино
8
Почеттино
6
Мартинес
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
21
Мойзес
77
Лопес
77
Лопес
21
Мойзес
Остались в запасе
Флуминенсе
Форталеза
98
Витор Эудес
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
55
Wallace Davi
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
55
Wallace Davi
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Маркиньос
ПВ
Остались в запасе
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Флуминенсе - Форталеза
1
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
676
234
Сейвы
3
3
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.25
Матчи команд
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Брагантино
- : -
03.12.2026
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Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
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Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
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Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
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Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Маракана
Посещаемость:
37968 из 78838 зрителей (48%)
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