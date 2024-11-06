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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Васко да Гама
Ботафого - Васко да Гама: обзор матча 06 ноября 2024
Ботафого
06.11.2024, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
3 : 0
Завершен
Васко да Гама
9'
Д. Саварино
12'
Л. Энрике
71'
Ж. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Васко да Гама
87'
Замена
Р. Рохас
️️️️
П. Энрике
Замена
Аллан
️️️️
Витиньо
77'
76'
Желтая карточка
П. Энрике
Замена
Куябано
️️️️
А. Теллес
73'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Сантос
Пас отдал
М. Фрейтас
71'
Замена
Л. Халтер
️️️️
Л. Энрике
68'
Замена
Тикиньо
️️️️
И. Жезус
68'
Замена
Ж. Сантос
️️️️
Адриэлсон
68'
46'
Замена
П. Галдамес
️️️️
Д. Пайет
45'
+1
Замена
Майкон
️️️️
Ж. Менезес
43'
Вторая желтая
Ж. Виктор
38'
Желтая карточка
Ж. Виктор
ГОЛ! 2:0!
Л. Энрике
Пас отдал
Д. Саварино
12'
ГОЛ! 1:0!
Д. Саварино
Пас отдал
А. Теллес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
10
Димитри Пайет
АП
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
3
Че Че
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Жуниор Сантос
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
12
Leandrinho
ЦП
5
Соуза
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
8
Максим Домингес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ПВ
23
Alegria
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Джон
13
Теллес
34
Адриэлсон
2
Барбоза
2
Витиньо
40
Грегоре
17
Фрейтас
11
Саварино
23
Алмада
11
Энрике
11
Жезус
3-4-2-1
1
Жардим
96
Энрике
4
Виктор
3
Лео
2
Родригес
5
Моура
85
Карвальо
6
Питон
10
Пайет
16
Менезес
19
Вегетти
13
Теллес
66
Куябано
66
Куябано
13
Теллес
11
Энрике
5
Халтер
5
Халтер
11
Энрике
2
Витиньо
25
Аллан
25
Аллан
2
Витиньо
34
Адриэлсон
7
Сантос
7
Сантос
34
Адриэлсон
11
Жезус
9
Тикиньо
9
Тикиньо
11
Жезус
16
Менезес
3
Майкон
3
Майкон
16
Менезес
96
Энрике
3
Рохас
3
Рохас
96
Энрике
10
Пайет
4
Галдамес
4
Галдамес
10
Пайет
Остались в запасе
Ботафого
Васко да Гама
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Матео Понте
ПЗ
15
Данило
ОП
3
Че Че
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
12
Leandrinho
ЦП
5
Соуза
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
8
Максим Домингес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ПВ
23
Alegria
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
4
Матео Понте
ПЗ
15
Данило
ОП
3
Че Че
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
12
Leandrinho
ЦП
5
Соуза
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
8
Максим Домингес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ПВ
23
Alegria
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Статистика матча Ботафого - Васко да Гама
1
2
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
8
Офсайды
3
0
Количество передач
566
331
Сейвы
3
1
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.62
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Новости команд
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