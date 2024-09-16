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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Васко да Гама
Фламенго - Васко да Гама: обзор матча 16 сентября 2024
Фламенго
16.09.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Васко да Гама
72'
Жерсон
87'
Ф. Коутиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Васко да Гама
87'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Х. Луис Родригес
85'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
П. Энрике
Замена
Эвертон
️️️️
Э. Пульгар
83'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Д. Де Арраскаэта
83'
74'
Замена
Э. Родригес
️️️️
Давид
74'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Пайет
ГОЛ! 1:0!
Жерсон
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
72'
Замена
C.
️️️️
Б. Энрике
63'
Замена
Уэсли
️️️️
Г. Варела
63'
45'
Желтая карточка
Л. Питон
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Л. Араухо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
7
Давид
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
15
Juan Sforza
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
57
Иаго
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
29
Аллан
ЦП
7
Эвертон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
12
Leandrinho
ЦП
8
Максим Домингес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
25
Эмерсон Родригес
ПП
37
Райан Витор
ПВ
3-3-1-2-1
1
Росси
15
Бруно
4
Перейра
3
Ортис
26
Сандро
5
Пульгар
2
Варела
8
Жерсон
27
Энрике
19
Плата
7
Араухо
4-1-1-3-1
1
Жардим
96
Энрике
3
Майкон
3
Лео
6
Питон
5
Моура
15
16
Менезес
10
Пайет
7
Давид
19
Вегетти
2
Варела
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Варела
5
Пульгар
7
Эвертон
7
Эвертон
5
Пульгар
7
Араухо
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
7
Араухо
27
Энрике
9
9
27
Энрике
Де Арраскаэта
9
Барбоза
9
Барбоза
Де Арраскаэта
96
Энрике
2
Родригес
2
Родригес
96
Энрике
7
Давид
25
Родригес
25
Родригес
7
Давид
10
Пайет
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Пайет
Остались в запасе
Фламенго
Васко да Гама
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
57
Иаго
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
12
Leandrinho
ЦП
8
Максим Домингес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
57
Иаго
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
12
Leandrinho
ЦП
8
Максим Домингес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Фламенго - Васко да Гама
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
10
Офсайды
3
1
Количество передач
538
339
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.99
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Маракана
Новости команд
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