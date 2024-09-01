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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Фламенго
Коринтианс - Фламенго: обзор матча 01 сентября 2024
Коринтианс
01.09.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Фламенго
26'
Т. Магно
60'
А. Ромеро
37'
Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Фламенго
90'
+11
Желтая карточка
C.
90'
+11
Красная карточка
К. Алькарас
Красная карточка
Кака
90'
+11
Красная карточка
Ю. Алберто
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Торрес
90'
+3
85'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Айртон
Замена
Райан
️️️️
Фагнер
77'
Замена
Раниэле
️️️️
Х. Мартинес
76'
68'
Замена
Уэсли
️️️️
Г. Варела
68'
Замена
C.
️️️️
Педро
65'
Желтая карточка
Аллан
63'
Замена
Аллан
️️️️
Д. Луис
Желтая карточка
А. Ромеро
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Ромеро
Пас отдал
Р. Гарро
60'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Т. Магно
59'
Желтая карточка
Шарлес
48'
46'
Замена
К. Алькарас
️️️️
Э. Пульгар
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Педро
Желтая карточка
Х. Мартинес
29'
ГОЛ! 1:0!
Т. Магно
Пас отдал
Ю. Алберто
26'
Желтая карточка
Т. Магно
20'
17'
Желтая карточка
Айртон
7'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Э. Эрнандес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
23
Фагнер
(К)
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
70
Хосе Мартинес
ОП
35
Шарлес
ЦП
8
Родриго Гарро
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
14
Раниэле
ОП
7
Брено Бидон
ЦП
37
Райан
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Фламенго
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
44
Carbone
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
29
Аллан
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Эвертон
ЦП
35
Rayan
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Соуза
5
Рамальо
4
Торрес
23
Фагнер
21
Биду
70
Мартинес
25
Кака
35
Шарлес
8
Гарро
11
Магно
23
Эрнандес
3-3-1-1-2
1
Росси
15
Бруно
4
Луис
3
Ортис
2
Варела
5
Пульгар
6
Айртон
8
Жерсон
27
Энрике
9
Педро
7
Араухо
70
Мартинес
14
Раниэле
14
Раниэле
70
Мартинес
23
Фагнер
37
Райан
37
Райан
23
Фагнер
11
Магно
11
Ромеро
11
Ромеро
11
Магно
23
Эрнандес
9
Алберто
9
Алберто
23
Эрнандес
2
Варела
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Варела
4
Луис
29
Аллан
29
Аллан
4
Луис
5
Пульгар
24
Алькарас
24
Алькарас
5
Пульгар
6
Айртон
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
6
Айртон
9
Педро
9
9
9
Педро
Остались в запасе
Коринтианс
Фламенго
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
7
Брено Бидон
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
99
Лорран Перейра
АП
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
44
Carbone
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
35
Rayan
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
7
Брено Бидон
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
49
Dyogo
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
44
Carbone
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
35
Rayan
ЦП
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Коринтианс - Фламенго
5
2
1
4
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
1
0
Нарушения
8
4
Офсайды
2
0
Количество передач
161
167
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.96
Матчи команд
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Нео Кимика Арена
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