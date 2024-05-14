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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Флуминенсе
Сан-Паулу - Флуминенсе: обзор матча 14 мая 2024
Сан-Паулу
14.05.2024, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Флуминенсе
32'
Д. Бобадилья
84'
Р. Арболеда
29'
И. Винисиус (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Флуминенсе
Желтая карточка
Эрик
90'
+5
Замена
Велингтон
️️️️
Патрик
90'
+2
85'
Замена
Марсело
️️️️
Д. Барбоза
ГОЛ! 2:1!
Р. Арболеда
84'
Замена
Феррейра
️️️️
А. Силва
79'
79'
Замена
Гуга
️️️️
Кено
79'
Замена
Д. Теранс
️️️️
К. Элиас
Замена
Д. Галоппо
️️️️
Д. Бобадилья
61'
Замена
Эрик
️️️️
Жуан
61'
Желтая карточка
И. Винисиус
59'
57'
Желтая карточка
Александер
46'
Замена
F.
️️️️
Маноэл
46'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Мартинелли
Желтая карточка
Лусиано
45'
+7
Желтая карточка
Алиссон
34'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бобадилья
Пас отдал
Жуан
32'
29'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Винисиус
25'
Желтая карточка
Маноэл
24'
Желтая карточка
Лима
Желтая карточка
Р. Нестор
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
10
Лусиано
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Флуминенсе
1
Фабио
(К)
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
5
Александер
ОП
8
Мартинелли
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
20
Кено
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
20
Родригиньо
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
Флуминенсе
27
Felipe Alves
ВР
12
Марсело
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
10
Arthur
ЦП
80
Давид Теранс
АП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
4-2-1-3
23
Рафаэл
36
Патрик
5
Арболеда
15
Франко
18
Винисиус
16
Бобадилья
11
Нестор
25
Алиссон
10
Лусиано
9
Жуан
17
Силва
3-1-1-3-2
1
Фабио
26
Маноэл
3
Карлос
16
Барбоза
5
Александер
8
Мартинелли
11
Маркиньос
45
Лима
11
Ариас
9
Элиас
20
Кено
36
Патрик
34
Велингтон
34
Велингтон
36
Патрик
16
Бобадилья
11
Галоппо
11
Галоппо
16
Бобадилья
17
Силва
11
Феррейра
11
Феррейра
17
Силва
9
Жуан
33
Эрик
33
Эрик
9
Жуан
16
Барбоза
12
Марсело
12
Марсело
16
Барбоза
26
Маноэл
36
36
26
Маноэл
20
Кено
23
Гуга
23
Гуга
20
Кено
9
Элиас
80
Теранс
80
Теранс
9
Элиас
8
Мартинелли
9
Кеннеди
9
Кеннеди
8
Мартинелли
Остались в запасе
Сан-Паулу
Флуминенсе
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
20
Родригиньо
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
27
Felipe Alves
ВР
2
Калегари
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
10
Arthur
ЦП
11
Исаак
ЛВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
20
Родригиньо
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
2
Калегари
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
10
Arthur
ЦП
11
Исаак
ЛВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Сан-Паулу - Флуминенсе
5
3
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
15
12
Офсайды
4
0
Количество передач
401
421
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.41
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Морумби
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