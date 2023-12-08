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Крузейро
Интернасьонал
В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
29 марта, 21:51
1
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
27 февраля, 20:59
4
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
30 января, 08:42
1
Сотни фанатов «Интернасьонала» встретили арендованного у «Зенита» Ренана
8 января, 14:21
0
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»
6 января, 10:43
1
Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира
8 декабря 2023, 21:50
0
В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали
12 ноября 2023, 00:17
1
Агент Марлона сообщил, на какой стадии находятся переговоры о трансфере футболиста в «Динамо» или «Краснодар»
19 октября 2023, 14:41
2
«Динамо» не успевает оформить трансфер 26-летнего бразильца
12 сентября 2023, 09:45
1
«Динамо» предложило 5 миллионов за левого защитника «Крузейро»
12 сентября 2023, 08:59
2
В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
29 марта, 21:51
1
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
27 февраля, 20:59
4
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
30 января, 08:42
1
Сотни фанатов «Интернасьонала» встретили арендованного у «Зенита» Ренана
8 января, 14:21
0
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»
6 января, 10:43
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Крузейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
3 : 1
28.04.2024
Витория
Копа Судамерикана, 3 тур
Унион Ла Калера
0 : 0
24.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Копа Судамерикана, 3 тур
Дельфин
1 : 2
26.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия

Крузейро - Интернасьонал: онлайн-трансляция 05 мая 2024

Крузейро
05.05.2024, воскресенье, 00:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
- : -
Не начался
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П1
2.35
Х
3.05
П2
3.35
Реклама, 18+
Интернасьонал
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Крузейро - Интернасьонал
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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