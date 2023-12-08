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«Динамо» предложило 5 миллионов за левого защитника «Крузейро»
В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»
Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в сексуальных домогательствах
Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу
Сотни фанатов «Интернасьонала» встретили арендованного у «Зенита» Ренана
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»