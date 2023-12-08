Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии – он заменил игрока «Зенита»

Стали известны итоги переговоров «Интернасьонала» с «Зенитом» по Венделу

В «Зените» оценили ситуацию Ренана, ушедшего в аренду в «Интернасьонал»

Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира

В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали

Агент Марлона сообщил, на какой стадии находятся переговоры о трансфере футболиста в «Динамо» или «Краснодар»

«Динамо» не успевает оформить трансфер 26-летнего бразильца