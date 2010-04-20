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Сан-Паулу
Палмейрас
У 17-летнего Эндрика есть «любовный контракт» с девушкой, на которой он хочет жениться
20 апреля, 16:23
10
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
В «Реале» обеспокоены желанием Эндрика жениться: фото невесты 17-летнего бразильца
6 апреля, 00:46
8
Эндрик рассказал, чему его научила карьера Роналду
25 марта, 20:44
0
ЦСКА интересуется бразильцем, за которого требуют 60 миллионов
9 марта, 08:46
9
«Палмейрас» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч Суперкубка Бразилии, 4 февраля
4 февраля, 12:51
0
Агент Родриго заявил о возможном трансфере бразильца в «Зенит»
18 января, 18:38
7
Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии
8 января, 07:56
0
В «ПСЖ» перешел защитник, которым интересовался «Зенит»
1 января, 16:58
2
«ПСЖ» перехватил у «Зенита» бразильского защитника
23 декабря 2023, 16:16
6
У 17-летнего Эндрика есть «любовный контракт» с девушкой, на которой он хочет жениться
20 апреля, 16:23
10
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
В «Реале» обеспокоены желанием Эндрика жениться: фото невесты 17-летнего бразильца
6 апреля, 00:46
8
Эндрик рассказал, чему его научила карьера Роналду
25 марта, 20:44
0
ЦСКА интересуется бразильцем, за которого требуют 60 миллионов
9 марта, 08:46
9
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Сан-Паулу
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
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Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.04.2024
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 3 тур
Барселона
0 : 2
26.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.04.2024
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 3 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 3
25.04.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас

Сан-Паулу - Палмейрас: обзор матча 30 апреля 2024

Сан-Паулу
30.04.2024, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
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Палмейрас
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сан-Паулу - Палмейрас
Матч завершен
Замена
Хамес Родригес ️️️️➡️️ Лусиано
85'
73'
Замена
Вандерлан ️️️️➡️️ Хоакин Пикерес
73'
Замена
Майке ️️️️➡️️ Маркос Роша
Желтая карточка
Микель Араухо
69'
66'
Замена
Рони ️️️️➡️️ Эндрик
Замена
Феррейра ️️️️➡️️ Андре Силва
61'
59'
Желтая карточка
Мурило Серкейра
Желтая карточка
Хонатан Кальери
59'
Замена
Микель Араухо ️️️️➡️️ Велингтон
55'
55'
Замена
Лазаро ️️️️➡️️ Хосе Мануэль Лопес
45'
Желтая карточка
Эндрик
Желтая карточка
Игор Винисиус
43'
40'
Желтая карточка
Густаво Гомес
Желтая карточка
Диего Коста
29'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
6
Велингтон
ЛЗ
28
Алан Франко
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
2
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
17
Андре Силва
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К) ЦФ
Палмейрас
21
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К) ЦЗ
2
Маркос Роша
ПЗ
27
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Estevão
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Сан-Паулу
93
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
30
Moreira
ЦЗ
32
Науэль Феррарези
ЦЗ
16
Луис Густаво
ОП
8
Giuliano Galoppo
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
55
Хамес Родригес
АП
15
Микель Араухо
АП
47
Феррейра
ЛВ
31
Жуан
ЦФ
33
Erick
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
16
Кайо Паулиста
ЛЗ
6
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
32
Гарсия
ПЗ
12
Майке
ПЗ
35
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Рони
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
31
Luis Guilherme
ЦФ
3-2-1-3
23
Рафаэл
28
Франко
5
Арболеда
4
Коста
6
Велингтон
2
Винисиус
25
Алиссон
9
Кальери
10
Лусиано
17
Силва
4-1-1-3
21
Вевертон
2
Роша
26
Серкейра
15
Гомес
22
Пикерес
27
Риос
23
Вейга
42
Лопес
9
Эндрик
41
10
Лусиано
55
Родригес
55
Родригес
10
Лусиано
6
Велингтон
15
Араухо
15
Араухо
6
Велингтон
17
Силва
47
Феррейра
47
Феррейра
17
Силва
22
Пикерес
6
Вандерлан
6
Вандерлан
22
Пикерес
2
Роша
12
Майке
12
Майке
2
Роша
9
Эндрик
10
Рони
10
Рони
9
Эндрик
42
Лопес
17
Лазаро
17
Лазаро
42
Лопес
Остались в запасе
Сан-Паулу
Палмейрас
93
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
30
Moreira
ЦЗ
32
Науэль Феррарези
ЦЗ
16
Луис Густаво
ОП
8
Giuliano Galoppo
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
31
Жуан
ЦФ
33
Erick
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
16
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
32
Гарсия
ПЗ
35
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
31
Luis Guilherme
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
93
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
30
Moreira
ЦЗ
32
Науэль Феррарези
ЦЗ
16
Луис Густаво
ОП
8
Giuliano Galoppo
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
31
Жуан
ЦФ
33
Erick
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
16
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
32
Гарсия
ПЗ
35
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
31
Luis Guilherme
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Сан-Паулу - Палмейрас
4
4
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
20
Офсайды
2
3
Количество передач
431
329
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.83
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Информация о матче
Главный судья:
Wilton Pereira Sampaio, Brazil
Стадион:
Estádio Cicero Pompeu de Toledo, Sao Paulo
Бразилия. Серия А
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Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
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- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
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Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
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