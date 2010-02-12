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Баия
Гремио
Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену
17 марта, 11:47
0
Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»
16 февраля, 21:09
26
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
13 февраля, 17:39
27
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
13 февраля, 15:44
0
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду
12 февраля, 21:10
10
Основной игрок «Краснодара» хочет вернуться в Бразилию
10 января, 23:11
0
Представители хавбека «Баии» Биля подтвердили интерес «Краснодара» к игроку
3 января, 11:59
0
ЦСКА заинтересовался бразильским защитником
29 декабря 2023, 11:50
1
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
27 октября 2023, 00:46
1
Владельцы «Манчестер Сити» купили 12-й клуб
4 мая 2023, 20:19
2
Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену
17 марта, 11:47
0
Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»
16 февраля, 21:09
26
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
13 февраля, 17:39
27
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
13 февраля, 15:44
0
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду
12 февраля, 21:10
10
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Последние матчи
Все
Баия
Гремио
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
1 : 0
28.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
1 : 0
28.04.2024
Гремио
Кубок Либертадорес, 3 тур
Эстудиантес
0 : 1
24.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио

Баия - Гремио: обзор матча 28 апреля 2024

Баия
28.04.2024, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
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Гремио
17' Эвералдо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Баия - Гремио
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Родриго Эли
90' +2
Красная карточка
Диего Коста
Замена
Рафаэль Ратао ️️️️➡️️ Эвералдо
80'
Замена
Резенде ️️️️➡️️ Александре Кайо
80'
Замена
Адемир ️️️️➡️️ Каули
80'
Замена
Карлос де Пена ️️️️➡️️ Тасиано
76'
72'
Замена
Жоао Педро ️️️️➡️️ Диего Коста
68'
Желтая карточка
Доди
Желтая карточка
Эвертон Рибейро
57'
Желтая карточка
Gabriel Xavier
47'
46'
Замена
Франко Кристальдо ️️️️➡️️ Ду Кейрос
45' +1
Желтая карточка
Вальтер Каннеман
ГОЛ! 1:0
Эвералдо
17'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
4
Кану
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
13
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
19
Александре Кайо
ЦП
16
Тасиано
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К) ЦП
8
Каули
АП
9
Эвералдо
ЦФ
22
Marcos Felipe
ЦФ
46
Luciano
ЦФ
Главный тренер
- -
Гремио
33
Рафаэль Кабрал
ВР
4
Вальтер Каннеман
(К) ЦЗ
5
Родриго Эли
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Доди
ОП
7
Йеферсон Сотельдо
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
15
Эденилсон
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Ренато Порталуппи
Баия
44
Marcos Victor
ЦЗ
2
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Резенде
ОП
21
Рафаэль Ратао
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
7
Адемир
ПВ
20
Yago Felipe
ЦФ
33
David Duarte
ЦФ
29
Оскар Эступиньян
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
11
G. Teixeira
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
51
Весли
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
46
José Guilherme
ЦЗ
35
Рональд
ОП
8
Фелипе Карбальо
ЦП
10
Франко Кристальдо
АП
14
Натан
АП
32
Натан Рибейро
ЛВ
13
Эвертон Галдино
ПВ
11
Жоао Педро
ЦФ
3-4-1-3
4
Кану
3
13
Ариас
6
Лукас
16
Тасиано
10
Рибейро
19
Кайо
8
Каули
46
22
9
Эвералдо
4-1-4-1
33
Кабрал
2
Фабио
4
Каннеман
5
Эли
18
Педро
17
Доди
37
Ду Кейрос
15
Эденилсон
20
Вилласанти
7
Сотельдо
19
Коста
19
Кайо
5
Резенде
5
Резенде
19
Кайо
9
Эвералдо
21
Ратао
21
Ратао
9
Эвералдо
16
Тасиано
14
де Пена
14
де Пена
16
Тасиано
8
Каули
7
Адемир
7
Адемир
8
Каули
37
Ду Кейрос
10
Кристальдо
10
Кристальдо
37
Ду Кейрос
19
Коста
11
Жоао Педро
11
Жоао Педро
19
Коста
Остались в запасе
Баия
Гремио
44
Marcos Victor
ЦЗ
2
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
20
Yago Felipe
ЦФ
33
David Duarte
ЦФ
29
Оскар Эступиньян
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
11
G. Teixeira
ЦФ
Главный тренер
- -
97
Caíque
ВР
51
Весли
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
46
José Guilherme
ЦЗ
35
Рональд
ОП
8
Фелипе Карбальо
ЦП
14
Натан
АП
32
Натан Рибейро
ЛВ
13
Эвертон Галдино
ПВ
Главный тренер
Ренато Порталуппи
Остались в запасе
44
Marcos Victor
ЦЗ
2
Жилберто
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
20
Yago Felipe
ЦФ
33
David Duarte
ЦФ
29
Оскар Эступиньян
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
11
G. Teixeira
ЦФ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
51
Весли
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
46
José Guilherme
ЦЗ
35
Рональд
ОП
8
Фелипе Карбальо
ЦП
14
Натан
АП
32
Натан Рибейро
ЛВ
13
Эвертон Галдино
ПВ
Главный тренер
- -
Главный тренер
Ренато Порталуппи
Статистика матча Баия - Гремио
2
1
3
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
0
Нарушения
11
15
Офсайды
1
2
Количество передач
600
414
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Arena Fonte Nova, Salvador
Посещаемость:
36066
Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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