Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену
Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду
Основной игрок «Краснодара» хочет вернуться в Бразилию
Представители хавбека «Баии» Биля подтвердили интерес «Краснодара» к игроку
ЦСКА заинтересовался бразильским защитником
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
Владельцы «Манчестер Сити» купили 12-й клуб
Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену
Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду