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Крузейро
Витория
Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира
8 декабря 2023, 21:50
0
Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток
1 декабря 2023, 19:34
9
В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали
12 ноября 2023, 00:17
1
Агент Марлона сообщил, на какой стадии находятся переговоры о трансфере футболиста в «Динамо» или «Краснодар»
19 октября 2023, 14:41
2
«Динамо» не успевает оформить трансфер 26-летнего бразильца
12 сентября 2023, 09:45
1
Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира
8 декабря 2023, 21:50
0
В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали
12 ноября 2023, 00:17
1
Агент Марлона сообщил, на какой стадии находятся переговоры о трансфере футболиста в «Динамо» или «Краснодар»
19 октября 2023, 14:41
2
«Динамо» не успевает оформить трансфер 26-летнего бразильца
12 сентября 2023, 09:45
1
«Динамо» предложило 5 миллионов за левого защитника «Крузейро»
12 сентября 2023, 08:59
2
Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток
1 декабря 2023, 19:34
9
Карлос Эдуардо перешел в «Виторию» на правах свободного агента
29 июня 2017, 10:43
4
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
8 января 2017, 10:44
1
«Терек» просматривает полузащитника из Бразилии
23 января 2016, 16:34
2
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Все
Крузейро
Витория
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
3 : 1
28.04.2024
Витория
Копа Судамерикана, 3 тур
Унион Ла Калера
0 : 0
24.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
1 : 1
18.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
3 : 1
28.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
17.04.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас

Крузейро - Витория: обзор матча 28 апреля 2024

Крузейро
28.04.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
3 : 1
Матч завершен
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Витория
50' М. Перейра
58' R. Silva
75' А. Гомес
52' Л. Силва (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Крузейро - Витория
Матч завершен
Желтая карточка
Rafael Elias
90' +1
Замена
Нерис ️️️️➡️️ Матеус Перейра
90'
Замена
Rafael Elias ️️️️➡️️ Rafael Silva
82'
Желтая карточка
Зе Ивалдо
78'
ГОЛ! 3:1
Артур Гомес
75'
74'
Замена
Лео Гамальо ️️️️➡️️ Алеррандро
Замена
Матеус Витал ️️️️➡️️ Лукас Силва
68'
ГОЛ! 2:1
Rafael Silva
58'
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:1
Лукас Силва
ГОЛ! 1:0
Матеус Перейра
50'
Замена
Альваро Барреаль ️️️️➡️️ Хосе Сифуэнтес
46'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
3
Марлон
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
5
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
(К) ОП
29
Lucas Romero
ЦП
18
Хосе Сифуэнтес
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
8
Rafael Silva
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
8
Луан
ОП
11
Osvaldo
ЦП
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
4
Wagner Leonardo
ЦФ
29
Willian Oliveira
ЦФ
2
Zeca
(К) ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Крузейро
27
Нерис
ЦЗ
6
Kaiki
ЦЗ
28
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
23
Филипе Машадо
ОП
7
Матеус Витал
АП
30
Габриэль Верон
ПВ
21
Альваро Барреаль
ПВ
55
João Pedro
ЦФ
19
Rafael Elias
ЦФ
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Кристиан Сапата
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
15
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
80
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
4-1-2-2-1
98
Пайшао
3
Марлон
43
Марсело
5
Зе Ивалдо
12
Вилльям
16
Силва
29
18
Сифуэнтес
11
Гомес
10
Перейра
8
2-1-1-1-4
25
Увини
16
Эстевес
8
Луан
11
23
Гонсалвеш
9
Алеррандро
2
29
4
10
Перейра
27
Нерис
27
Нерис
10
Перейра
16
Силва
7
Витал
7
Витал
16
Силва
18
Сифуэнтес
21
Барреаль
21
Барреаль
18
Сифуэнтес
8
19
19
8
9
Алеррандро
99
Гамальо
99
Гамальо
9
Алеррандро
Остались в запасе
Крузейро
Витория
6
Kaiki
ЦЗ
28
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
23
Филипе Машадо
ОП
30
Габриэль Верон
ПВ
55
João Pedro
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Кристиан Сапата
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
15
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
80
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
6
Kaiki
ЦЗ
28
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
23
Филипе Машадо
ОП
30
Габриэль Верон
ПВ
55
João Pedro
ЦФ
Остались в запасе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Кристиан Сапата
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
15
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
80
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Крузейро - Витория
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
10
4
Нарушения
12
6
Количество передач
465
401
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.34
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Augusto Santos Sa Junior, Brazil
Стадион:
Минейран
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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