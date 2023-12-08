Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира
Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток
В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали
Агент Марлона сообщил, на какой стадии находятся переговоры о трансфере футболиста в «Динамо» или «Краснодар»
«Динамо» не успевает оформить трансфер 26-летнего бразильца
Уникальная статистика бразильского Месси – он уже обогнал одного из лучших нападающих мира
В Бразилии фанаты подрались на поле во время матча – игру прервали
Агент Марлона сообщил, на какой стадии находятся переговоры о трансфере футболиста в «Динамо» или «Краснодар»
«Динамо» не успевает оформить трансфер 26-летнего бразильца
«Динамо» предложило 5 миллионов за левого защитника «Крузейро»
Бразильский клуб хотят переименовать в честь сервиса по поиску проституток
Карлос Эдуардо перешел в «Виторию» на правах свободного агента
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
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