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Палмейрас
Фламенго
У 17-летнего Эндрика есть «любовный контракт» с девушкой, на которой он хочет жениться
20 апреля, 16:23
10
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17 апреля, 08:59
4
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8
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0
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25 марта, 20:44
0
У 17-летнего Эндрика есть «любовный контракт» с девушкой, на которой он хочет жениться
20 апреля, 16:23
10
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
В «Реале» обеспокоены желанием Эндрика жениться: фото невесты 17-летнего бразильца
6 апреля, 00:46
8
Эндрик рассказал, чему его научила карьера Роналду
25 марта, 20:44
0
ЦСКА интересуется бразильцем, за которого требуют 60 миллионов
9 марта, 08:46
9
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
26 марта, 00:07
0
ЦСКА интересуется нигерийским вингером
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1
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3
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1 : 2
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Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
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Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
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18.04.2024
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0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.04.2024
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 3 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 3
25.04.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
0 : 1
18.04.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
0 : 2
28.04.2024
Ботафого
Кубок Либертадорес, 3 тур
Боливар
2 : 1
25.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго

Палмейрас - Фламенго: обзор матча 21 апреля 2024

Палмейрас
21.04.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
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Фламенго
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Палмейрас - Фламенго
Матч завершен
Желтая карточка
Рони
84'
Замена
Лазаро ️️️️➡️️ Рафаэль Вейга
77'
76'
Замена
Николас де ла Крус ️️️️➡️️ Луис Араухо
71'
Желтая карточка
Эрик Пульгар
Замена
Маркос Роша ️️️️➡️️ Майке
71'
Замена
Габриэль Менино ️️️️➡️️ Ричард Риос
71'
Желтая карточка
Густаво Гомес
70'
Замена
Рони ️️️️➡️️ Хосе Мануэль Лопес
60'
59'
Замена
Жерсон ️️️️➡️️ Аллан
Желтая карточка
Вевертон
45' +3
45' +3
Желтая карточка
Бруно Энрике
Желтая карточка
Мурило Серкейра
42'
35'
Желтая карточка
Лео Перейра
Желтая карточка
Майке
21'
15'
Желтая карточка
Аллан
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
21
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К) ЦЗ
12
Майке
ПЗ
27
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Фламенго
1
Agustín Rossi
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Аллан
ЦП
14
Джорджиан Де Арраскаэта
(К) ЦП
27
Бруно Энрике
ЛВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
16
Кайо Паулиста
ЛЗ
6
Вандерлан
ЛЗ
34
Навес
ЦЗ
2
Маркос Роша
ПЗ
35
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
17
Лазаро
ЛВ
10
Рони
ЛВ
41
Estevão
ЦФ
31
Luis Guilherme
ЦФ
Фламенго
25
Матеус Кунья
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
23
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
48
Игор Жезус
ОП
8
Жерсон
ЦП
19
Lorran Lucas
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
29
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Педро
ЦФ
3-2-1-1-2
21
Вевертон
13
Луан
26
Серкейра
15
Гомес
22
Пикерес
12
Майке
27
Риос
23
Вейга
9
Эндрик
42
Лопес
4-1-2-1-1
1
2
Варела
15
Бруно
4
Перейра
6
Айртон
5
Пульгар
21
Аллан
14
Де Арраскаэта
27
Энрике
7
Араухо
12
Майке
2
Роша
2
Роша
12
Майке
27
Риос
25
Менино
25
Менино
27
Риос
23
Вейга
17
Лазаро
17
Лазаро
23
Вейга
42
Лопес
10
Рони
10
Рони
42
Лопес
21
Аллан
8
Жерсон
8
Жерсон
21
Аллан
7
Араухо
18
де ла Крус
18
де ла Крус
7
Араухо
Остались в запасе
Палмейрас
Фламенго
14
Марсело Ломба
ВР
16
Кайо Паулиста
ЛЗ
6
Вандерлан
ЛЗ
34
Навес
ЦЗ
35
Фабиньо
ОП
41
Estevão
ЦФ
31
Luis Guilherme
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
25
Матеус Кунья
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
23
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
48
Игор Жезус
ОП
19
Lorran Lucas
ЦП
29
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
16
Кайо Паулиста
ЛЗ
6
Вандерлан
ЛЗ
34
Навес
ЦЗ
35
Фабиньо
ОП
41
Estevão
ЦФ
31
Luis Guilherme
ЦФ
Остались в запасе
25
Матеус Кунья
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
23
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
48
Игор Жезус
ОП
19
Lorran Lucas
ЦП
29
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Палмейрас - Фламенго
6
4
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
23
14
Офсайды
3
0
Количество передач
321
355
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.27
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
Бразилия. Серия А
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- : -
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- : -
05.05.2024
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- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
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