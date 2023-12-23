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Фламенго
Сан-Паулу
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
26 марта, 00:07
0
ЦСКА интересуется нигерийским вингером
18 марта, 19:19
1
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
«Палмейрас» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч Суперкубка Бразилии, 4 февраля
4 февраля, 12:51
0
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
26 марта, 00:07
0
ЦСКА интересуется нигерийским вингером
18 марта, 19:19
1
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Винисиус назвал клуб своей жизни – это не «Реал»
22 января, 17:14
1
«Палмейрас» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч Суперкубка Бразилии, 4 февраля
4 февраля, 12:51
0
Агент Родриго заявил о возможном трансфере бразильца в «Зенит»
18 января, 18:38
7
Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии
8 января, 07:56
0
В «ПСЖ» перешел защитник, которым интересовался «Зенит»
1 января, 16:58
2
«ПСЖ» перехватил у «Зенита» бразильского защитника
23 декабря 2023, 16:16
6
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Последние матчи
Все
Фламенго
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
0 : 2
28.04.2024
Ботафого
Кубок Либертадорес, 3 тур
Боливар
2 : 1
25.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.04.2024
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 3 тур
Барселона
0 : 2
26.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
1 : 2
14.04.2024
Форталеза

Фламенго - Сан-Паулу: обзор матча 18 апреля 2024

Фламенго
18.04.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
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Сан-Паулу
20' Л. Араухо
54' Н. де ла Крус
79' Феррейра
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фламенго - Сан-Паулу
Матч завершен
90' +2
Замена
Жуан ️️️️➡️️ Пабло Майя
88'
Желтая карточка
Лусиано
Замена
Игор Жезус ️️️️➡️️ Аллан
80'
79'
ГОЛ! 2:1
Феррейра
Замена
Жерсон ️️️️➡️️ Николас де ла Крус
77'
Замена
Виктор Уго ️️️️➡️️ Бруно Энрике
77'
57'
Замена
Андре Силва ️️️️➡️️ Хонатан Кальери
ГОЛ! 2:0
Николас де ла Крус
54'
46'
Замена
Феррейра ️️️️➡️️ Микель Араухо
46'
Замена
Erick ️️️️➡️️ Науэль Феррарези
40'
Желтая карточка
Микель Араухо
Желтая карточка
Фабрисио Бруно
26'
ГОЛ! 1:0
Луис Араухо
20'
Замена
Луис Араухо ️️️️➡️️ Эвертон
13'
3'
Желтая карточка
Игор Винисиус
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Agustín Rossi
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Аллан
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
27
Бруно Энрике
(К) ЛВ
9
Педро
ЦФ
11
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
6
Велингтон
ЛЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
32
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
2
Игор Винисиус
ПЗ
29
Пабло Майя
ОП
15
Микель Араухо
АП
25
Алиссон
ЛВ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К) ЦФ
Фламенго
25
Матеус Кунья
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
23
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
48
Игор Жезус
ОП
8
Жерсон
ЦП
19
Lorran Lucas
ЦП
14
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
29
Виктор Уго
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
Сан-Паулу
93
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
28
Алан Франко
ЦЗ
8
Giuliano Galoppo
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
47
Феррейра
ЛВ
31
Жуан
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
39
William
ЦФ
33
Erick
ЦФ
4-1-1-2-2
1
6
Айртон
4
Перейра
15
Бруно
2
Варела
5
Пульгар
21
Аллан
27
Энрике
18
де ла Крус
11
Эвертон
9
Педро
3-3-2-2
23
Рафаэл
4
Коста
32
Феррарези
5
Арболеда
2
Винисиус
29
Майя
6
Велингтон
15
Араухо
25
Алиссон
9
Кальери
10
Лусиано
21
Аллан
48
Жезус
48
Жезус
21
Аллан
18
де ла Крус
8
Жерсон
8
Жерсон
18
де ла Крус
27
Энрике
29
Уго
29
Уго
27
Энрике
11
Эвертон
7
Араухо
7
Араухо
11
Эвертон
15
Араухо
47
Феррейра
47
Феррейра
15
Араухо
29
Майя
31
Жуан
31
Жуан
29
Майя
9
Кальери
17
Силва
17
Силва
9
Кальери
32
Феррарези
33
33
32
Феррарези
Остались в запасе
Фламенго
Сан-Паулу
25
Матеус Кунья
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
23
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
19
Lorran Lucas
ЦП
14
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
93
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
28
Алан Франко
ЦЗ
8
Giuliano Galoppo
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
35
Sabino
ЦФ
39
William
ЦФ
Остались в запасе
25
Матеус Кунья
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
23
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
19
Lorran Lucas
ЦП
14
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
Остались в запасе
93
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
28
Алан Франко
ЦЗ
8
Giuliano Galoppo
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
35
Sabino
ЦФ
39
William
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Фламенго - Сан-Паулу
1
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
19
19
Офсайды
1
2
Количество передач
401
463
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.73
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Anderson Daronco, Brazil
Стадион:
Маракана
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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