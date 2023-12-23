«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
ЦСКА интересуется нигерийским вингером
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
«Палмейрас» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч Суперкубка Бразилии, 4 февраля
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ЦСКА интересуется нигерийским вингером
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Винисиус назвал клуб своей жизни – это не «Реал»
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Агент Родриго заявил о возможном трансфере бразильца в «Зенит»
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«ПСЖ» перехватил у «Зенита» бразильского защитника