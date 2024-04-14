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Крисиума
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 4 тур
Васко да Гама
0 : 4
27.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 3 тур
Крисиума
0 : 0
20.04.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
18.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 4 тур
Жувентуде
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Жувентуде
Крисиума - Жувентуде: обзор матча 14 апреля 2024
Крисиума
14.04.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Жувентуде
36'
R. Kayzer
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Крисиума - Жувентуде
Матч завершен
Желтая карточка
Янник Боласи
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
Габриэл
Желтая карточка
Мигель Трауко
90'
+2
Замена
Matheusinho
️️️️➡️️
Marquinhos Gabriel
78'
72'
Замена
Рилдо
️️️️➡️️
Лукас Барбоза
Желтая карточка
Marquinhos Gabriel
67'
Замена
Янник Боласи
️️️️➡️️
Эдер
58'
ГОЛ! 1:0
Renato Kayzer
36'
33'
Желтая карточка
Ze Marcos
32'
Желтая карточка
Жоао Лукас
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
5
Higor Meritão
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
79
Renato Kayzer
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
22
Marcelo Hermes
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Жувентуде
1
Габриэл
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
10
NenÃª
(К)
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
3
Ze Marcos
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Крисиума
14
Мигель Трауко
ЛЗ
11
Янник Боласи
ЦП
17
Matheusinho
ЦП
19
Йерсон Кандело
ПВ
32
Matheus Teixeira
ЦФ
35
Arthur CaÃke
ЦФ
Жувентуде
75
Kleiton
ЦЗ
37
Рилдо
АП
44
Luis Mandaca
ЦФ
11
Marcelinho
ЦФ
43
Lucas Freitas
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
29
Ruan
ЦФ
2-4
5
10
79
22
23
Эдер
88
2-1-1-3
1
Габриэл
2
Лукас
12
Иносенсио
16
Жадсон
21
Барбоза
3
9
Жилберто
10
23
Эдер
11
Боласи
11
Боласи
23
Эдер
10
17
17
10
21
Барбоза
37
Рилдо
37
Рилдо
21
Барбоза
Остались в запасе
Крисиума
Жувентуде
14
Мигель Трауко
ЛЗ
19
Йерсон Кандело
ПВ
32
Matheus Teixeira
ЦФ
35
Arthur CaÃke
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
75
Kleiton
ЦЗ
44
Luis Mandaca
ЦФ
11
Marcelinho
ЦФ
43
Lucas Freitas
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
29
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
14
Мигель Трауко
ЛЗ
19
Йерсон Кандело
ПВ
32
Matheus Teixeira
ЦФ
35
Arthur CaÃke
ЦФ
Остались в запасе
75
Kleiton
ЦЗ
44
Luis Mandaca
ЦФ
11
Marcelinho
ЦФ
43
Lucas Freitas
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
29
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Крисиума - Жувентуде
3
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
4
Нарушения
11
15
Офсайды
3
4
Количество передач
420
464
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
5
11
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.57
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Pereira Vasconcelos, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
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