Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену
Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду
Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб
«Васко да Гама» согласовал условия контракта с Ду Кейросом
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может вернуться в Бразилию
«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов
Защитником «Локомотива» заинтересовался «Васко Да Гама»
Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену
Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду