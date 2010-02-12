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Васко да Гама
Гремио
Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену
17 марта, 11:47
0
Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»
16 февраля, 21:09
26
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
13 февраля, 17:39
27
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
13 февраля, 15:44
0
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду
12 февраля, 21:10
10
Названа причина срыва трансфера Ду Кейроса в «Васко». Он уйдет в другой клуб
9 февраля, 08:23
0
«Васко да Гама» согласовал условия контракта с Ду Кейросом
8 февраля, 14:41
4
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может вернуться в Бразилию
7 февраля, 09:21
4
«Шахтер» подписал еще одного бразильца за 12 миллионов
26 января, 20:50
1
Защитником «Локомотива» заинтересовался «Васко Да Гама»
27 декабря 2023, 14:16
0
Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену
17 марта, 11:47
0
Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»
16 февраля, 21:09
26
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
13 февраля, 17:39
27
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
13 февраля, 15:44
0
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду
12 февраля, 21:10
10
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Последние матчи
Все
Васко да Гама
Гремио
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 4 тур
Васко да Гама
0 : 4
27.04.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
2 : 1
20.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
2 : 1
18.04.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
1 : 0
28.04.2024
Гремио
Кубок Либертадорес, 3 тур
Эстудиантес
0 : 1
24.04.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
1 : 0
21.04.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
14.04.2024
Гремио

Васко да Гама - Гремио: обзор матча 14 апреля 2024

Васко да Гама
14.04.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
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Гремио
25' Давид
68' Г. Мартинс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Васко да Гама - Гремио
Матч завершен
Желтая карточка
Жоао Виктор
90' +6
Желтая карточка
Лео
90' +1
Замена
Роберт Рохас ️️️️➡️️ Пауло Энрике
87'
Замена
Адсон ️️️️➡️️ Давид
86'
68'
ГОЛ! 1:1
Густаво Мартинс
Замена
Жоао Виктор ️️️️➡️️ Гари Медель
64'
46'
Замена
Жоао Педро ️️️️➡️️ Диего Коста
ГОЛ! 1:0
Давид
25'
Желтая карточка
Росси
17'
14'
Замена
Густаво Мартинс ️️️️➡️️ Вальтер Каннеман
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
27
Пабло Гальдамес
ОП
17
Гари Медель
(К) ОП
7
Давид
ЛВ
31
Росси
ПВ
99
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
66
Куябано
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
(К) ЦЗ
5
Родриго Эли
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
7
Йеферсон Сотельдо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Франко Кристальдо
АП
21
Кристиан Павон
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Ренато Порталуппи
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
32
Роберт Рохас
ЦЗ
4
Майкон
ЦЗ
38
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
21
Бруно Пракседес
АП
77
Райан Витор
ПВ
9
Клейтон
ЦФ
12
Victor Luis
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
46
José Guilherme
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
53
Густаво Мартинс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
17
Доди
ОП
14
Натан
АП
32
Натан Рибейро
ЛВ
13
Эвертон Галдино
ПВ
11
Жоао Педро
ЦФ
3-3-2-1
1
Жардим
6
Питон
3
Лео
96
Энрике
85
Карвальо
27
Гальдамес
17
Медель
7
Давид
31
Росси
99
Вегетти
4-3-1-2
1
Маркесин
18
Педро
4
Каннеман
5
Эли
66
Куябано
37
Ду Кейрос
7
Сотельдо
20
Вилласанти
10
Кристальдо
19
Коста
21
Павон
96
Энрике
32
Рохас
32
Рохас
96
Энрике
17
Медель
38
Виктор
38
Виктор
17
Медель
7
Давид
28
Адсон
28
Адсон
7
Давид
4
Каннеман
53
Мартинс
53
Мартинс
4
Каннеман
19
Коста
11
Жоао Педро
11
Жоао Педро
19
Коста
Остались в запасе
Васко да Гама
Гремио
13
Кейллер
ВР
4
Майкон
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
21
Бруно Пракседес
АП
77
Райан Витор
ПВ
9
Клейтон
ЦФ
12
Victor Luis
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
12
Габриэль Чапеко
ВР
46
José Guilherme
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
17
Доди
ОП
14
Натан
АП
32
Натан Рибейро
ЛВ
13
Эвертон Галдино
ПВ
Главный тренер
Ренато Порталуппи
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
4
Майкон
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
21
Бруно Пракседес
АП
77
Райан Витор
ПВ
9
Клейтон
ЦФ
12
Victor Luis
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Чапеко
ВР
46
José Guilherme
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
17
Доди
ОП
14
Натан
АП
32
Натан Рибейро
ЛВ
13
Эвертон Галдино
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Ренато Порталуппи
Статистика матча Васко да Гама - Гремио
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
19
10
Офсайды
1
1
Количество передач
447
506
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.21
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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