Васко да Гама

Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену

Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»

Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду

Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса