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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
ОКМК - Насаф
ОКМК - Насаф: обзор матча 07 мая 2024
ОКМК
07.05.2024, вторник, 17:00
Узбекистан. Суперлига, 6 тур
3 : 4
Завершен
Насаф
22'
С. Рахманов
78'
А. Абдурахмонов
90+3'
А. Улмасалиев
27'
А. Мозговой
45+3'
З. Марушич
60'
З. Марушич
67'
Д. Джигаури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОКМК - Насаф
ГОЛ! 3:4!
А. Улмасалиев
Пас отдал
Х. Гиесов
90'
+3
90'
+3
Замена
Д. Нарзуллаев
️️️️
О. Бозоров
Замена
М. Ерматов
️️️️
А. Сентоку
90'
88'
Замена
Т. Чогадзе
️️️️
И. Кенжабоев
88'
Замена
Виктор
️️️️
З. Марушич
Желтая карточка
О. Рустамов
84'
ГОЛ! 2:4!
А. Абдурахмонов
78'
Замена
А. Бахромов
️️️️
Б. Косимов
75'
73'
Замена
М. Станоевич
️️️️
Д. Джигаури
73'
Замена
З. Абдирахматов
️️️️
А. Давронов
67'
ГОЛ! 1:4!
Д. Джигаури
Пас отдал
Ш. Насруллаев
Замена
Н. Абдураззаков
️️️️
М. Косимов
65'
Замена
А. Абдурахмонов
️️️️
И. Рухадзе
65'
60'
ГОЛ! 1:3!
З. Марушич
Пас отдал
Ш. Насруллаев
Замена
А. Холмуродов
️️️️
М. Скрбич
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
З. Марушич
Пас отдал
И. Кенжабоев
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Мозговой
ГОЛ! 1:0!
С. Рахманов
Пас отдал
М. Косимов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОКМК
35
Жавохир Илесов
ВР
4
Акрамжон Комилов
ЛЗ
3
Сардор Рахманов
ЦЗ
6
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
10
Хуршид Гиесов
ЛВ
11
Ираклий Рухадзе
ЛВ
15
Ойбек Рустамов
ОП
4
Миржамол Косимов
ЦП
18
Бахтиер Косимов
ЦП
28
Арихиро Сентоку
АП
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Главный тренер
Мирджалол Касымов
Насаф
35
Абдулвохид Нематов
ВР
34
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
2
Алибек Давронов
ЦЗ
5
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
28
Шухрат Мухаммадиев
ПЗ
77
Ойбек Бозоров
ЛВ
10
Акмаль Мозговой
ЦП
70
Джамбул Джигаури
ЦП
14
Шароф Мухитдинов
АП
27
Ислом Кенжабоев
ПВ
32
Зоран Марушич
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
ОКМК
25
Валижон Рахимов
ВР
25
Дилшод Якубов
ВР
21
Саидафзалхон Ахроров
ЛЗ
14
Азизбек Бахромов
ЛВ
11
Мурод Тошматов
ЛВ
88
Мурат Ерматов
ЦП
17
Нодир Абдураззаков
ПВ
27
Али Абдурахмонов
ЦФ
18
Азиз Холмуродов
ЦФ
Насаф
91
Зафар Сафоев
ВР
8
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
25
Бекжон Рахматов
ЦП
88
Марко Станоевич
ЦП
20
Виктор
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
21
Дониер Нарзуллаев
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
20
Шахзод Акромов
ЦФ
3-1-2-3-1
35
Илесов
4
Комилов
6
Улмасалиев
3
Рахманов
15
Рустамов
4
Косимов
18
Косимов
11
Рухадзе
28
Сентоку
10
Гиесов
25
Скрбич
4-2-3-1
35
Нематов
28
Мухаммадиев
2
Давронов
5
Гайбуллаев
34
Насруллаев
10
Мозговой
70
Джигаури
27
Кенжабоев
14
Мухитдинов
77
Бозоров
32
Марушич
11
Рухадзе
27
Абдурахмонов
27
Абдурахмонов
11
Рухадзе
25
Скрбич
18
Холмуродов
18
Холмуродов
25
Скрбич
4
Косимов
17
Абдураззаков
17
Абдураззаков
4
Косимов
18
Косимов
14
Бахромов
14
Бахромов
18
Косимов
28
Сентоку
88
Ерматов
88
Ерматов
28
Сентоку
2
Давронов
8
Абдирахматов
8
Абдирахматов
2
Давронов
70
Джигаури
88
Станоевич
88
Станоевич
70
Джигаури
27
Кенжабоев
9
Чогадзе
9
Чогадзе
27
Кенжабоев
77
Бозоров
21
Нарзуллаев
21
Нарзуллаев
77
Бозоров
32
Марушич
20
Виктор
20
Виктор
32
Марушич
Остались в запасе
ОКМК
Насаф
21
Саидафзалхон Ахроров
ЛЗ
11
Мурод Тошматов
ЛВ
25
Валижон Рахимов
ВР
25
Дилшод Якубов
ВР
Главный тренер
Мирджалол Касымов
91
Зафар Сафоев
ВР
25
Бекжон Рахматов
ЦП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
20
Шахзод Акромов
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Остались в запасе
21
Саидафзалхон Ахроров
ЛЗ
11
Мурод Тошматов
ЛВ
25
Валижон Рахимов
ВР
25
Дилшод Якубов
ВР
Остались в запасе
91
Зафар Сафоев
ВР
25
Бекжон Рахматов
ЦП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
20
Шахзод Акромов
ЦФ
Главный тренер
Мирджалол Касымов
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Статистика матча ОКМК - Насаф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Насаф
- : -
29.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
ОКМК
0 : 1
24.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
ОКМК
0 : 1
20.11.2026
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Нефтчи
2 : 1
08.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Локомотив Ташкент
1 : 2
01.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
ОКМК
2 : 1
25.10.2026
Коканд 1912
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Насаф
- : -
29.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Насаф
2 : 0
21.11.2026
Машал
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Бухара
0 : 1
08.11.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Сурхан
1 : 1
31.10.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Насаф
2 : 1
24.10.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Локомотив Ташкент
0 : 0
17.10.2026
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