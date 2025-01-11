ЦСКА определился с двумя соперниками по матчам на сборе в Абу-Даби

ЦСКА на первом сборе в Абу-Даби сыграет с узбекистанским ОКМК и казахстанским клубом «Ордабасы». С первым названным соперником красно-синие встретятся 19 января, со вторым – 23 января. О времени проведения игр будет сообщено дополнительно.

Сегодня игрок ЦСКА начали проходить медосмотр перед первыми сборами. Команда вылетит в Абу-Даби 13 января.