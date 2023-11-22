Все матчи сборной Румынии на Евро-2024 по футболу
Товарищеские матчи. Волевая победа Франции над Чили (3:2), ассисты 38-летнего Модрича против Египта и дебютный гол Кордобы за Колумбию
Определились все участники Кубка Америки-2024
Товарищеский матч. Испания в Лондоне уступила Колумбии с игроками РПЛ (0:1)
Испания – Колумбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2024
Все матчи сборной Румынии на Евро-2024 по футболу
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Определились 16 участников финальной части Евро-2024
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Стали известны стартовые составы на матч Белоруссия – Румыния: 7 тур отобор ЧЕ
Товарищеские матчи. Волевая победа Франции над Чили (3:2), ассисты 38-летнего Модрича против Египта и дебютный гол Кордобы за Колумбию
Определились все участники Кубка Америки-2024
Товарищеский матч. Испания в Лондоне уступила Колумбии с игроками РПЛ (0:1)
Испания – Колумбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2024
Испания – Колумбия: прогноз на товарищеский матч, 22 марта