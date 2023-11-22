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0
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24 марта, 08:32
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Товарищеский матч. Испания в Лондоне уступила Колумбии с игроками РПЛ (0:1)
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22.03.2024
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Товарищеские матчи. Сборные,
Испания
0 : 1
22.03.2024
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные,
Румыния
2 : 3
26.03.2024
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные,
Румыния
2 : 3
26.03.2024
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные,
Румыния
1 : 1
22.03.2024
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Румыния
2 : 3
26.03.2024
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные,
Испания
0 : 1
22.03.2024
Колумбия

Румыния - Колумбия: обзор матча 26 марта 2024

Румыния
26.03.2024, вторник, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Матч завершен
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Колумбия
84' Я. Хаджи
90+4' Ф. Тэнасе
6' Д. Кордоба
36' Д. Ариас
80' Я. Асприлья
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Румыния - Колумбия
Матч завершен
ГОЛ! 2:3
Флорин Тэнасе
90' +4
Замена
Деян Сореску ️️️️➡️️ Раул Опруц
87'
85'
Желтая карточка
Жефферсон Лерма
ГОЛ! 1:3
Янис Хаджи
84'
80'
ГОЛ! 0:3
Ясер Асприлья
Желтая карточка
Мариуш Марин
78'
Замена
Флорин Тэнасе ️️️️➡️️ Рэзван Марин
77'
Замена
Деннис Ман ️️️️➡️️ Николае Станчу
77'
74'
Желтая карточка
Джон Кордоба
73'
Замена
Ясер Асприлья ️️️️➡️️ Джон Кордоба
73'
Замена
Хуан Кинтеро ️️️️➡️️ Хамес Родригес
67'
Замена
Хорхе Карраскаль ️️️️➡️️ Джон Ариас
66'
Замена
Рафаэль Борре ️️️️➡️️ Луис Диас
Замена
Янис Хаджи ️️️️➡️️ Валентин Михаила
56'
Замена
Денис Дрэгуш ️️️️➡️️ Денис Алибек
56'
Замена
Ионуц Неделчару ️️️️➡️️ Раду Дрэгушин
46'
45'
Замена
Сантьяго Ариас ️️️️➡️️ Даниэль Муньос
36'
ГОЛ! 0:2
Джон Ариас
Желтая карточка
Рэзван Марин
10'
6'
ГОЛ! 0:1
Джон Кордоба
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
11
Раул Опруц
ЛЗ
6
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
13
Валентин Михаила
ЛВ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Карлос Куэста
ЦЗ
21
Даниэль Муньос
ПЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
6
Ричард Риос
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Румыния
16
Михай Айоани
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
26
Адриан Сут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
24
Дариус Олару
ЦП
27
Флорин Тэнасе
АП
14
Янис Хаджи
АП
23
Деян Сореску
ПВ
98
Деннис Ман
ПВ
19
Денис Дрэгуш
ЦФ
9
Георге Пушкаш
ЦФ
25
Флоринел Коман
ЦФ
Колумбия
22
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
13
Хуан Кабаль
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
26
Густаво Пуэрта
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
23
Ясер Асприлья
АП
14
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
18
Матео Кассьерра
ЦФ
3-4-2-1
12
Молдован
11
Опруц
15
Буркэ
6
Дрэгушин
2
Рацу
18
Марин
10
Станчу
6
Марин
13
Михаила
21
Морутан
7
Алибек
4-2-3-1
12
Варгас
21
Муньос
3
Лукуми
2
Куэста
17
Мохика
16
Лерма
6
Риос
11
Ариас
10
Родригес
7
Диас
9
Кордоба
6
Дрэгушин
5
Неделчару
5
Неделчару
6
Дрэгушин
18
Марин
27
Тэнасе
27
Тэнасе
18
Марин
13
Михаила
14
Хаджи
14
Хаджи
13
Михаила
11
Опруц
23
Сореску
23
Сореску
11
Опруц
10
Станчу
98
Ман
98
Ман
10
Станчу
7
Алибек
19
Дрэгуш
19
Дрэгуш
7
Алибек
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
21
Муньос
4
Ариас
4
Ариас
21
Муньос
11
Ариас
8
Карраскаль
8
Карраскаль
11
Ариас
9
Кордоба
23
Асприлья
23
Асприлья
9
Кордоба
7
Диас
19
Борре
19
Борре
7
Диас
Остались в запасе
Румыния
Колумбия
16
Михай Айоани
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
26
Адриан Сут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
24
Дариус Олару
ЦП
9
Георге Пушкаш
ЦФ
25
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
22
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
13
Хуан Кабаль
ЦЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
26
Густаво Пуэрта
ЦП
14
Карлос Андрес Гомес
ПВ
18
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
16
Михай Айоани
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
22
Богдан Раковитан
ЦЗ
26
Адриан Сут
ОП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
24
Дариус Олару
ЦП
9
Георге Пушкаш
ЦФ
25
Флоринел Коман
ЦФ
Остались в запасе
22
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
13
Хуан Кабаль
ЦЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
26
Густаво Пуэрта
ЦП
14
Карлос Андрес Гомес
ПВ
18
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Румыния - Колумбия
2
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
7
14
Офсайды
2
4
Количество передач
362
611
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Муньис Руис
Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
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