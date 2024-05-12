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Расписание матчей
Перу. Лига 1
УТ де Кахамарка - Мельгар
УТ де Кахамарка - Мельгар: обзор матча 12 мая 2024
УТ де Кахамарка
12.05.2024, воскресенье, 21:00
Перу. Лига 1, 15 тур
2 : 6
Завершен
Мельгар
52'
J. Quintero
75'
J. Quintero
6'
J. Pierre Archimbaud
31'
B. Cuesta
57'
B. Cuesta
78'
J. Caceres
87'
J. Caceres
90+3'
B. Portugal
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТ де Кахамарка - Мельгар
90'
+3
ГОЛ! 2:6!
B. Portugal
Пас отдал
J. Caceres
90'
Замена
B. Portugal
️️️️
B. Cuesta
87'
ГОЛ! 2:5!
J. Caceres
79'
Желтая карточка
J. Caceres
78'
ГОЛ! 2:4!
J. Caceres
Пас отдал
К. Кабрера
78'
Замена
W. Tandazo
️️️️
J. Pierre Archimbaud
77'
Замена
К. Кабрера
️️️️
B. Blando
77'
Замена
J. Caceres
️️️️
T. MartÃnez
Замена
V. Perlaza
️️️️
Á. Ojeda
77'
Замена
K. Ruiz
️️️️
T. Cantoro
76'
ГОЛ! 2:3!
J. Quintero
Пас отдал
K. Aparicio
75'
57'
ГОЛ! 1:3!
B. Cuesta
Пас отдал
B. Blando
ГОЛ! 1:2!
J. Quintero
Пас отдал
K. Aparicio
52'
Замена
C. Fernandez
️️️️
Á. Romero
46'
Желтая карточка
Á. Ojeda
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
L. González
31'
ГОЛ! 0:2!
B. Cuesta
Пас отдал
B. Blando
9'
Желтая карточка
J. Pierre Archimbaud
6'
ГОЛ! 0:1!
J. Pierre Archimbaud
Пас отдал
T. MartÃnez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТ де Кахамарка
1
Patrick Zubczuk
(К)
ВР
4
Koichi Aparicio
ЦЗ
2
Diego Mondino
ЦЗ
25
Pedro Paulo Requena
ЦЗ
11
Jarlin Quintero
ЦП
20
Ángel Romero
ЦП
6
Ángel Ojeda
ЦП
10
Joel Sánchez
ЦП
20
Jimmy Pérez
ЦП
70
Jimmy Valoyes
ЦП
8
Tiago Cantoro
ЦФ
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Мельгар
12
Карлос Каседа
ВР
3
Leonel González
ЦЗ
6
Leonel Galeano
ЦЗ
33
Матиас Ласо
ЦЗ
30
Lucas Diarte
ЦЗ
66
Horacio Orzan
ЦП
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
11
Brian Blando
ЦФ
7
Cristian Bordacahar
ЦФ
9
Bernardo Cuesta
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
УТ де Кахамарка
17
Carlos Fernandez
ЦЗ
11
Luis Aliaga
ЦП
77
Kevin Ruiz
ЦП
30
Maycol Infante
ЦП
9
Victor Perlaza
ЦФ
Мельгар
21
Jorge Cabezudo
ВР
98
Alejandro Ramos
ЦЗ
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
24
Walter Tandazo
ЦП
16
Jefferson Caceres
ЦП
10
Kevin Sandoval
ЦП
17
Кенжи Кабрера
ЦП
92
Abraham Aguinaga
ЦП
18
Bruno Portugal
ЦФ
3-5-1-1
1
4
2
25
6
10
20
70
20
11
8
4-3-3
12
Каседа
6
33
Ласо
30
3
66
29
23
9
7
11
20
17
17
20
8
77
77
8
6
9
9
6
29
24
24
29
23
16
16
23
11
17
Кабрера
17
Кабрера
11
9
18
18
9
Остались в запасе
УТ де Кахамарка
Мельгар
11
Luis Aliaga
ЦП
30
Maycol Infante
ЦП
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
21
Jorge Cabezudo
ВР
98
Alejandro Ramos
ЦЗ
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
10
Kevin Sandoval
ЦП
92
Abraham Aguinaga
ЦП
Главный тренер
Пабло де Мунер
Остались в запасе
11
Luis Aliaga
ЦП
30
Maycol Infante
ЦП
Остались в запасе
21
Jorge Cabezudo
ВР
98
Alejandro Ramos
ЦЗ
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
10
Kevin Sandoval
ЦП
92
Abraham Aguinaga
ЦП
Главный тренер
Карлос Рамачиотти
Главный тренер
Пабло де Мунер
Статистика матча УТ де Кахамарка - Мельгар
1
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
6
10
Офсайды
1
3
Количество передач
404
307
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
УТ де Кахамарка
5 : 3
16.11.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 16 тур
Спорт Бойз
0 : 0
08.11.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 15 тур
УТ де Кахамарка
2 : 3
02.11.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 14 тур
Кахамарка
1 : 3
28.10.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 13 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
23.10.2026
Мельгар
Мельгар
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
18.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 16 тур
Мельгар
2 : 1
08.11.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Уанкайо
2 : 0
02.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 14 тур
Мельгар
1 : 1
30.10.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 13 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
23.10.2026
Мельгар
Информация о матче
Главный судья:
Diego Haro, Peru
Стадион:
Estadio Heroes de San Ramon, Cajamarca
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