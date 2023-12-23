Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Олимпиакос
Маккаби
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
Защитник «Динамо» может перейти в клуб из Израиля или ОАЭ
10 апреля, 08:29
6
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
1
Динамовец Лесовой покинул Израиль
28 января, 11:56
5
Лесовой может перебраться из «Динамо» в Израиль
23 декабря 2023, 00:16
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Олимпиакос
Маккаби
Лига конференций, 1/8 финала
Олимпиакос
1 : 4
07.03.2024
Маккаби
Лига конференций, 1/8 финала
Маккаби
1 : 6
14.03.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Лига конференций, 1/8 финала
Маккаби
1 : 6
14.03.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/8 финала
Олимпиакос
1 : 4
07.03.2024
Маккаби

Олимпиакос - Маккаби: обзор матча 07 марта 2024

Олимпиакос
07.03.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Маккаби
13' А. Эль-Кааби
4' Э. Захави
9' И. Шахар
30' Э. Захави
74' Д. Перец
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Олимпиакос - Маккаби
Матч завершен
Желтая карточка
Висенте Иборра
90' +2
84'
Желтая карточка
Рой Ревиво
Замена
Висенте Иборра ️️️️➡️️ Андре Орта
83'
Замена
Юссеф Эль-Араби ️️️️➡️️ Аюб Эль-Кааби
83'
82'
Замена
Эйял Голаса ️️️️➡️️ Гавриэль Каничовски
82'
Замена
Офир Давидзаде ️️️️➡️️ Милсон
Замена
Стеван Йоветич ️️️️➡️️ Константинос Фортунис
77'
Замена
Жоао Карвалью ️️️️➡️️ Даниэль Поденсе
77'
77'
Замена
Дор Тургеман ️️️️➡️️ Эран Захави
77'
Замена
Эден Карцев ️️️️➡️️ Йорис ван Овереем
74'
ГОЛ! 1:4
Дор Перец
68'
Замена
Дан Битон ️️️️➡️️ Ошер Давида
Замена
Георгиос Масурас ️️️️➡️️ Шикинью
67'
57'
Желтая карточка
Рой Мишпати
38'
Желтая карточка
Идо Шахар
30'
ГОЛ! 1:3
Эран Захави
20'
Желтая карточка
Гавриэль Каничовски
ГОЛ! 1:2
Аюб Эль-Кааби
13'
9'
ГОЛ! 0:2
Идо Шахар
4'
ГОЛ! 0:1
Эран Захави
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
16
Давид Кармо
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
5
Андре Орта
ЦП
7
Константинос Фортунис
(К) АП
6
Шикинью
АП
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Йорис ван Овереем
ОП
42
Дор Перец
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
17
Милсон
ЛВ
77
Ошер Давида
ПВ
7
Эран Захави
(К) ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Олимпиакос
99
Атанасиос Пападудис
ВР
88
Константинос Цолакис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
18
Куини
ПЗ
74
Андреас Ндой
ОП
8
Висенте Иборра
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
19
Георгиос Масурас
ЛВ
22
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Маккаби
22
Orlando Mosquera
ВР
19
Даниэл
ВР
27
Офир Давидзаде
ЦЗ
30
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
72
Эден Карцев
ОП
10
Дан Битон
ЦП
31
Adir Cordoba
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
70
Кику Бондосу
ЛВ
9
Дор Тургеман
ЦФ
11
Йонатан Коэн
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пасхалакис
3
Ортега
16
Кармо
45
Рецос
23
Родиней
32
Хецце
5
Орта
6
Шикинью
7
Фортунис
9
Эль-Кааби
56
Поденсе
3-1-2-3-1
90
Мишпати
5
Начмиас
4
Саборит
3
Ревиво
14
ван Овереем
42
Перец
36
Шахар
77
Давида
16
Каничовски
17
Милсон
7
Захави
5
Орта
8
Иборра
8
Иборра
5
Орта
56
Поденсе
20
Карвалью
20
Карвалью
56
Поденсе
6
Шикинью
19
Масурас
19
Масурас
6
Шикинью
7
Фортунис
22
Йоветич
22
Йоветич
7
Фортунис
9
Эль-Кааби
11
Эль-Араби
11
Эль-Араби
9
Эль-Кааби
17
Милсон
27
Давидзаде
27
Давидзаде
17
Милсон
14
ван Овереем
72
Карцев
72
Карцев
14
ван Овереем
77
Давида
10
Битон
10
Битон
77
Давида
16
Каничовски
23
Голаса
23
Голаса
16
Каничовски
7
Захави
9
Тургеман
9
Тургеман
7
Захави
Остались в запасе
Олимпиакос
Маккаби
99
Атанасиос Пападудис
ВР
88
Константинос Цолакис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
18
Куини
ПЗ
74
Андреас Ндой
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
22
Orlando Mosquera
ВР
19
Даниэл
ВР
30
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
31
Adir Cordoba
ЦП
70
Кику Бондосу
ЛВ
11
Йонатан Коэн
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
99
Атанасиос Пападудис
ВР
88
Константинос Цолакис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
18
Куини
ПЗ
74
Андреас Ндой
ОП
Остались в запасе
22
Orlando Mosquera
ВР
19
Даниэл
ВР
30
Матан Балтакса
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
31
Adir Cordoba
ЦП
70
Кику Бондосу
ЛВ
11
Йонатан Коэн
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Олимпиакос - Маккаби
1
4
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
15
Офсайды
2
1
Количество передач
548
323
Сейвы
2
5
Точность передач %
80
67
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.36
2.1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+