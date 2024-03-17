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Вильярреал
Марсель
«Альмерия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 11:06
0
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
19 апреля, 00:55
1
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
«Альмерия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 11:06
0
«Атлетик» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:00
0
«Атлетик» – «Вильярреал»: прогноз на матч 31 тура Примеры, 14 апреля
14 апреля, 09:58
0
Примера. «Атлетико» вырвал победу над «Вильярреалом» (2:1) и вернулся в топ-4
1 апреля, 23:56
0
«Вильярреал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2024
1 апреля, 10:47
0
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
19 апреля, 00:55
1
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
Лига Европы. «Байер», «Рома» и «Бенфика» победили в первых четвертьфиналах
11 апреля, 23:57
0
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Последние матчи
Все
Вильярреал
Марсель
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
1 : 0
17.03.2024
Валенсия
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
1 : 2
01.04.2024
Атлетико
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
1 : 1
14.04.2024
Вильярреал
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
3 : 0
28.04.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1 : 2
21.04.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
1 : 1
14.04.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
1 : 2
01.04.2024
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
1 : 0
17.03.2024
Валенсия
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 1
28.04.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
2 : 2
24.04.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
2 : 2
21.04.2024
Марсель
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель

Вильярреал - Марсель: обзор матча 14 марта 2024

Вильярреал
14.03.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Матч завершен
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Марсель
32' Э. Капу
54' А. Сорлот
86' Й. Москера
90+4' Ж. Клосс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Вильярреал - Марсель
Матч завершен
90' +4
ГОЛ! 3:1
Жонатан Клосс
90' +3
Желтая карточка
Пау Лопес
Желтая карточка
Йерсон Москера
90' +2
Желтая карточка
Алехандро Баэна
90' +2
ГОЛ! 3:0
Йерсон Москера
86'
85'
Желтая карточка
Жоффри Кондогбиа
Замена
Санти Комесанья ️️️️➡️️ Этьенн Капу
84'
Замена
Хосе Луис Моралес ️️️️➡️️ Кико Фемения
84'
78'
Замена
Луис Энрике ️️️️➡️️ Аззедин Унаи
69'
Желтая карточка
Кентен Мерлен
Замена
Алехандро Баэна ️️️️➡️️ Франсис Коклен
66'
ГОЛ! 2:0
Александр Сорлот
54'
Замена
Йерсон Москера ️️️️➡️️ Эрик Байи
50'
48'
Желтая карточка
Аззедин Унаи
46'
Замена
Амин Арит ️️️️➡️️ Илиман Ндиайе
46'
Замена
Пьер-Эмерик Обамеянг ️️️️➡️️ Исмаила Сарр
ГОЛ! 1:0
Этьенн Капу
32'
19'
Желтая карточка
Исмаила Сарр
Желтая карточка
Франсис Коклен
19'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Пепе Рейна
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Хорхе Куэнка
ЦЗ
23
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Гонсало Гедеш
ЛВ
11
Александр Сорлот
ЦФ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Марсель
16
Пау Лопес
ВР
3
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
62
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
7
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
(К) ЦП
29
Илиман Ндиайе
ЦП
27
Жордан Верету
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
23
Исмаила Сарр
ПВ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Вильярреал
13
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Йерсон Москера
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
4
Санти Комесанья
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
16
Алехандро Баэна
ЛВ
27
Илиас Акомах
ПВ
15
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
37
Эмран Согло
ЦП
11
Амин Арит
АП
44
Луис Энрике
ЛВ
39
Александре Тункади
ПВ
20
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Рейна
3
Байи
5
Куэнка
23
Манди
17
Фемения
6
Капу
19
Коклен
10
Парехо
9
Гедеш
7
Морено
11
Сорлот
4-1-4-1
16
Лопес
7
Клосс
5
Балерди
62
Мбемба
3
Мерлен
18
Мейте
29
Ндиайе
27
Верету
8
Унаи
19
Кондогбиа
23
Сарр
3
Байи
2
Москера
2
Москера
3
Байи
6
Капу
4
Комесанья
4
Комесанья
6
Капу
19
Коклен
16
Баэна
16
Баэна
19
Коклен
17
Фемения
15
Моралес
15
Моралес
17
Фемения
29
Ндиайе
11
Арит
11
Арит
29
Ндиайе
8
Унаи
44
Энрике
44
Энрике
8
Унаи
23
Сарр
10
Обамеянг
10
Обамеянг
23
Сарр
Остались в запасе
Вильярреал
Марсель
13
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
27
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
36
Рубен Бланко
ВР
37
Эмран Согло
ЦП
39
Александре Тункади
ПВ
20
Хоакин Корреа
ЦФ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
13
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
27
Илиас Акомах
ПВ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
37
Эмран Согло
ЦП
39
Александре Тункади
ПВ
20
Хоакин Корреа
ЦФ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Вильярреал - Марсель
3
5
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
9
3
Нарушения
12
12
Офсайды
1
2
Количество передач
469
273
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
13
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.65
1.53
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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