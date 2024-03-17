«Альмерия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
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Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
«Альмерия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
«Атлетик» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
«Атлетик» – «Вильярреал»: прогноз на матч 31 тура Примеры, 14 апреля
Примера. «Атлетико» вырвал победу над «Вильярреалом» (2:1) и вернулся в топ-4
«Вильярреал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2024
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
Лига Европы. «Байер», «Рома» и «Бенфика» победили в первых четвертьфиналах