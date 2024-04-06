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Спортинг
Аталанта
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:17
0
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
Клуб АПЛ может перехватить у «Ливерпуля» тренера Аморима
23 апреля, 15:15
0
Клуб АПЛ может перехватить у «Ливерпуля» тренера Аморима
23 апреля, 15:15
0
Аморим прокомментировал слухи о договоренности с «Ливерпулем»
11 апреля, 17:47
0
«Ливерпуль» еще не договорился с преемником Клоппа
9 апреля, 19:40
0
«Ливерпуль» нашел замену Клоппу
9 апреля, 12:34
0
«Ливерпуль» сделал предложение тренеру из Португалии
8 апреля, 18:27
0
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:17
0
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Монца» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 15:48
0
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Последние матчи
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Спортинг
Аталанта
Португалия. Примейра, 28 тур
Спортинг
2 : 1
06.04.2024
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Португалия. Примейра, 29 тур
Жил Висенте
0 : 4
12.04.2024
Спортинг
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
15.04.2024
Верона
Португалия. Примейра, 20 тур
Фамаликан
0 : 1
16.04.2024
Спортинг
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Португалия. Примейра, 31 тур
Порту
2 : 2
28.04.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Спортинг
3 : 0
21.04.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 20 тур
Фамаликан
0 : 1
16.04.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 29 тур
Жил Висенте
0 : 4
12.04.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 28 тур
Спортинг
2 : 1
06.04.2024
Бенфика
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2 : 0
28.04.2024
Эмполи
Италия. Кубок, 1/2 финала
Аталанта
4 : 1
24.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Монца
1 : 2
21.04.2024
Аталанта
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
15.04.2024
Верона

Спортинг - Аталанта: обзор матча 06 марта 2024

Спортинг
06.03.2024, среда, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Матч завершен
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Аталанта
17' Паулинью
39' Д. Скамакка
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спортинг - Аталанта
Матч завершен
90'
Замена
Давиде Дзаппакоста ️️️️➡️️ Эмиль Хольм
Замена
Даниэль Браганца ️️️️➡️️ Хидемаса Морита
84'
81'
Замена
Эль Билал Туре ️️️️➡️️ Джанлука Скамакка
72'
Замена
Теун Коопмейнерс ️️️️➡️️ Алексей Миранчук
72'
Замена
Шарль Де Кетеларе ️️️️➡️️ Адемола Лукман
Замена
Рикардо Эсгайо ️️️️➡️️ Паулинью
68'
56'
Желтая карточка
Берат Джимсити
49'
Желтая карточка
Джорджо Скальвини
46'
Замена
Джорджо Скальвини ️️️️➡️️ Исак Хайен
Замена
Виктор Дьекереш ️️️️➡️️ Маркус Эдвардс
46'
Замена
Мортен Юльманн ️️️️➡️️ Коба Куандреди
46'
Замена
Джерри Сент-Джуст ️️️️➡️️ Усман Дьоманде
46'
39'
ГОЛ! 1:1
Джанлука Скамакка
Желтая карточка
Маркус Эдвардс
36'
ГОЛ! 1:0
Паулинью
17'
14'
Желтая карточка
Исак Хайен
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
12
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЛЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
(К) ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
80
Коба Куандреди
ЦП
21
Джени Катамо
ЛВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
20
Паулинью
ЦФ
17
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
22
Маттео Руджери
ЛЗ
4
Исак Хайен
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
90
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Спортинг
51
Диогу Пинту
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
42
Мортен Юльманн
ОП
57
Джовани Кенда
ЦП
9
Виктор Дьекереш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Аталанта
40
Паоло Висмара
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
7
Теун Коопмейнерс
ОП
25
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Эль Билал Туре
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Исраэль
2
Рейс
4
Коатес
72
Куарежма
26
Дьоманде
5
Морита
80
Куандреди
21
Катамо
10
Эдвардс
17
Тринкау
20
Паулинью
3-3-1-1-2
1
Муссо
23
Колашинац
4
Хайен
19
Джимсити
3
Хольм
15
де Рон
22
Руджери
13
Эдерсон
59
Миранчук
90
Скамакка
11
Лукман
5
Морита
23
Браганца
23
Браганца
5
Морита
26
Дьоманде
3
Сент-Джуст
3
Сент-Джуст
26
Дьоманде
20
Паулинью
47
Эсгайо
47
Эсгайо
20
Паулинью
80
Куандреди
42
Юльманн
42
Юльманн
80
Куандреди
10
Эдвардс
9
Дьекереш
9
Дьекереш
10
Эдвардс
4
Хайен
42
Скальвини
42
Скальвини
4
Хайен
3
Хольм
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
3
Хольм
59
Миранчук
7
Коопмейнерс
7
Коопмейнерс
59
Миранчук
11
Лукман
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
11
Лукман
90
Скамакка
10
Туре
10
Туре
90
Скамакка
Остались в запасе
Спортинг
Аталанта
51
Диогу Пинту
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
57
Джовани Кенда
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
40
Паоло Висмара
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
25
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
51
Диогу Пинту
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
57
Джовани Кенда
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Остались в запасе
40
Паоло Висмара
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
25
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Спортинг - Аталанта
1
3
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
14
18
Офсайды
0
5
Количество передач
444
450
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
0.19
1.14
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт (Берлин)
Стадион:
Жозе Алваладе
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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