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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ВПС - ХИК
ВПС - ХИК: обзор матча 01 сентября 2024
ВПС
01.09.2024, воскресенье, 16:00
Финляндия. Вейккауслига, 22 тур
1 : 3
Завершен
ХИК
5'
J. Engstrom
10'
K. Meriluoto
50'
K. Meriluoto
84'
Л. Эрвин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ВПС - ХИК
Замена
S. Lindeman
️️️️
A. Räisänen
86'
84'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Эрвин
71'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
K. Meriluoto
Замена
J. Vahtera
️️️️
Е. Башкиров
65'
65'
Замена
Л. Лингман
️️️️
О. Кекчу
Желтая карточка
Е. Башкиров
61'
50'
ГОЛ! 1:2!
K. Meriluoto
Замена
J. Hyvärinen
️️️️
J. Engstrom
19'
12'
Желтая карточка
Х. Банде
10'
ГОЛ! 1:1!
K. Meriluoto
ГОЛ! 1:0!
J. Engstrom
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ВПС
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
23
Miika Niemi
ЦЗ
5
Mikko Pitkänen
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Jorg Schreuders
ЦП
77
Samu Alanko
ЦП
4
Проспер Ахиабу
ЦП
34
Antti-Ville Räisänen
ЦП
7
Alfie Cicale
ЦП
4
J. Engstrom
ЦФ
19
Martti Haukioja
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
7
Озан Кекчу
ЛВ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
80
Кевор Палумец
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
ВПС
22
Eino Ehrnrooth
ВР
2
Josep Nuorela
ЦЗ
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
26
Antonio Almen
ЦЗ
17
Kalle Multanen
ЦФ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
30
Joonas Vahtera
ЦФ
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
10
Лукас Лингман
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
2-1-5-2
12
23
5
44
Башкиров
77
4
Ахиабу
34
7
9
19
4
4-1-3-2
1
Ниджуис
27
Куассиви-Бениссан
6
5
О'Шонесси
23
Паллас
80
Палумец
12
Банде
7
Кекчу
10
Альбанезе
8
9
34
25
25
34
4
20
20
4
44
Башкиров
30
30
44
Башкиров
7
Кекчу
10
Лингман
10
Лингман
7
Кекчу
9
94
Эрвин
94
Эрвин
9
Остались в запасе
ВПС
ХИК
22
Eino Ehrnrooth
ВР
2
Josep Nuorela
ЦЗ
26
Antonio Almen
ЦЗ
17
Kalle Multanen
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
22
Liam Möller
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
22
Eino Ehrnrooth
ВР
2
Josep Nuorela
ЦЗ
26
Antonio Almen
ЦЗ
17
Kalle Multanen
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
22
Liam Möller
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча ВПС - ХИК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Elisa Stadion, Vaasa
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