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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
КуПС - Ильвес
КуПС - Ильвес: обзор матча 18 августа 2024
КуПС
18.08.2024, воскресенье, 16:00
Финляндия. Вейккауслига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ильвес
73'
П. Пеннанен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КуПС - Ильвес
90'
+4
Желтая карточка
И. Атанга
Замена
K. Da Graca
️️️️
К. Антви
90'
+2
86'
Желтая карточка
D. Arifi
Замена
J. Voutilainen
️️️️
A. Vidjeskog
84'
ГОЛ! 1:0!
П. Пеннанен
Пас отдал
S. Saarinen
73'
Замена
J. Muzinga
️️️️
O. Diawara
70'
55'
Замена
И. Атанга
️️️️
R. Araújo
55'
Замена
M. Söderbäck
️️️️
Р. Риски
26'
Желтая карточка
Ю. Пиккарайнен
Желтая карточка
A. Vidjeskog
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
18
Seth Saarinen
ЦЗ
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
10
Ousmane Diawara
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
26
Axel Vidjeskog
ЦП
20
Matias Siltanen
ЦП
6
Саку Саволайнен
ЦФ
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Ильвес
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
5
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
9
Рупи Риски
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
20
Отто Руоппи
ЦП
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
Ильвес
36
Ville Seppä
ВР
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
27
Jere Riissanen
ЦЗ
10
Marius Söderbäck
ЦП
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
21
Danila Bulgakov
ЦФ
4-4-3
18
16
25
Антви
25
Сиссе
10
26
20
13
Оксанен
1
Крайдль
8
Пеннанен
6
Саволайнен
4-5
44
Акпудже
5
Пиккарайнен
2
30
16
15
7
28
14
10
11
11
10
26
7
7
26
25
Антви
5
5
25
Антви
9
Риски
10
10
9
Риски
30
20
Атанга
20
Атанга
30
Остались в запасе
КуПС
Ильвес
12
Aatu Hakala
ВР
20
Отто Руоппи
ЦП
17
Arttu Heinonen
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
36
Ville Seppä
ВР
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
27
Jere Riissanen
ЦЗ
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
21
Danila Bulgakov
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
20
Отто Руоппи
ЦП
17
Arttu Heinonen
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
Остались в запасе
36
Ville Seppä
ВР
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
27
Jere Riissanen
ЦЗ
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
21
Danila Bulgakov
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Статистика матча КуПС - Ильвес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Savon Sanomat Areena, Kuopio
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