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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Интер - СИК
Интер - СИК: обзор матча 16 августа 2024
Интер
16.08.2024, пятница, 18:15
Финляндия. Вейккауслига, 20 тур
3 : 0
Завершен
СИК
88'
I. Järvinen
90+1'
F. Krebs
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - СИК
ГОЛ! 2:0!
F. Krebs
Пас отдал
М. Тамминен
90'
+1
Замена
T. Lahdensuo
️️️️
D. Nzoko
89'
ГОЛ! 1:0!
I. Järvinen
Пас отдал
М. Тамминен
88'
Замена
М. Тамминен
️️️️
T. Stavitski
82'
82'
Замена
E. Mömmö
️️️️
T. Kaukua
Замена
C. Ouguehi
️️️️
Ю. Ниска
81'
79'
Желтая карточка
В. Гаск
Замена
Ж. Боту
️️️️
D. Smith
63'
58'
Замена
L. Strapp
️️️️
B. Fati
46'
Замена
J. Streng
️️️️
Х. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
48
Axel Kouame
ЦП
23
Florian Krebs
ЦП
11
Timo Stavitski
ЦП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
9
D. Smith
ЦФ
79
Djoully Nzoko
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
СИК
1
Roope Paunio
ВР
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
3
Babacar Fati
ЦЗ
22
Dario Naamo
ЦЗ
6
Вилле Тикканен
ЦП
10
Валентин Гаск
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
25
Markus Arsalo
ЦП
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
11
Хайме Морено
ЦФ
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Интер
12
Eero Vuorjoki
ВР
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
2
Bart Straalman
ЦФ
11
Thomas Lahdensuo
ЦФ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
СИК
5
Oskari Väistö
ЦЗ
20
Lewis Strapp
ЦЗ
15
Eetu Mömmö
ЦП
16
Otto Kemppainen
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
11
Kasper Paananen
ЦФ
3-3-4
1
2
Ниска
22
5
Гранлунд
48
23
11
19
79
9
3
3-4-3
1
44
3
22
10
Гаск
8
Ханнола
25
6
Тикканен
22
11
Морено
7
Карьялайнен
2
Ниска
24
24
2
Ниска
9
11
Боту
11
Боту
9
79
11
11
79
11
19
Тамминен
19
Тамминен
11
3
20
20
3
22
15
15
22
11
Морено
9
9
11
Морено
Остались в запасе
Интер
СИК
12
Eero Vuorjoki
ВР
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
2
Bart Straalman
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
5
Oskari Väistö
ЦЗ
16
Otto Kemppainen
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
11
Kasper Paananen
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Остались в запасе
12
Eero Vuorjoki
ВР
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
2
Bart Straalman
ЦФ
Остались в запасе
5
Oskari Väistö
ЦЗ
16
Otto Kemppainen
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
11
Kasper Paananen
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Тони Лехтинен
Статистика матча Интер - СИК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Veritas Stadium, Turku
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