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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Ильвес - Мариехамн
Ильвес - Мариехамн: обзор матча 11 августа 2024
Ильвес
11.08.2024, воскресенье, 15:00
Финляндия. Вейккауслига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Мариехамн
25'
Р. Риски
49'
С. Хаарала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ильвес - Мариехамн
Замена
J. Riissanen
️️️️
L. Ala-Myllymaki
86'
Желтая карточка
L. Ala-Myllymaki
84'
81'
Замена
M. Ojala
️️️️
M. Amadou Sabo
67'
Замена
A. Larsson
️️️️
O. Muhamed Tehe
Замена
D. Arifi
️️️️
Р. Риски
59'
Замена
T. Miettunen
️️️️
A. Mäenpää
59'
Замена
О. Юккола
️️️️
R. Araújo
59'
Желтая карточка
M. Kivikko Arraño
56'
56'
Замена
J. Reid
️️️️
С. Дальстрем
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Хаарала
49'
48'
Желтая карточка
P. Machado
ГОЛ! 1:0!
Р. Риски
Пас отдал
M. Kivikko Arraño
25'
23'
Желтая карточка
С. Дальстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
36
Ville Seppä
ВР
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
5
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
10
Marius Söderbäck
ЦП
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Мариехамн
32
Matias Riikonen
ВР
4
Eero-Matti Auvinen
ЦЗ
22
Pedro Machado
ЦЗ
14
Michael Fonsell
ЦП
18
Olawale Muhamed Tehe
ЦП
17
Robin Sid
ЦП
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
26
Mamane Amadou Sabo
ЦП
33
Daniel Enqvist
ЦП
16
Hugo Alexandre Santos Cardoso
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
Ильвес
12
Lucas Väyrynen
ВР
27
Jere Riissanen
ЦЗ
19
Ойва Юккола
ЦП
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
16
T. Miettunen
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
21
Danila Bulgakov
ЦФ
Мариехамн
97
Marc Nordqvist
ВР
6
Emmanuel Okereke
ЦП
20
Emmanuel Patut
ЦП
43
Leo Andersson
ЦФ
8
M. Ojala
ЦФ
11
Jayden Reid
ЦФ
7
Adam Larsson
ЦФ
3-2-1-4
36
2
5
Пиккарайнен
44
Акпудже
30
22
10
15
9
Риски
29
Хаарала
14
2-5-1-2
32
4
22
18
10
Дальстрем
26
33
17
14
28
16
15
27
27
15
30
19
Юккола
19
Юккола
30
22
16
16
22
9
Риски
28
28
9
Риски
26
8
8
26
10
Дальстрем
11
11
10
Дальстрем
18
7
7
18
Остались в запасе
Ильвес
Мариехамн
12
Lucas Väyrynen
ВР
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
21
Danila Bulgakov
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
97
Marc Nordqvist
ВР
6
Emmanuel Okereke
ЦП
20
Emmanuel Patut
ЦП
43
Leo Andersson
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
Остались в запасе
12
Lucas Väyrynen
ВР
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
21
Danila Bulgakov
ЦФ
Остались в запасе
97
Marc Nordqvist
ВР
6
Emmanuel Okereke
ЦП
20
Emmanuel Patut
ЦП
43
Leo Andersson
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Бруну Ромау
Статистика матча Ильвес - Мариехамн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Яро
1 : 1
17.10.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Мариехамн
1 : 0
12.09.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Таммелан
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