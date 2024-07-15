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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Хака - Ильвес
Хака - Ильвес: обзор матча 15 июля 2024
Хака
15.07.2024, понедельник, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Ильвес
85'
O. Whyte
90+1'
E. Patoulidis
31'
M. Stjopin
41'
С. Хаарала
80'
С. Хаарала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хака - Ильвес
ГОЛ! 2:3!
E. Patoulidis
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
O. Whyte
85'
80'
ГОЛ! 0:3!
С. Хаарала
70'
Замена
L. Ala-Myllymaki
️️️️
M. Stjopin
41'
ГОЛ! 0:2!
С. Хаарала
31'
ГОЛ! 0:1!
M. Stjopin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хака
12
Anton Lepola
ВР
3
Niklas Friberg
ЦЗ
21
Haymenn Bah-Traoré
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Ильвес
29
Сантери Хаарала
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Хака
99
A. Sejdiu
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
Ильвес
9
Рупи Риски
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
2-1-1
12
3
21
77
7
5
7
16
14
28
8
8
15
15
8
Остались в запасе
Хака
Ильвес
99
A. Sejdiu
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
9
Рупи Риски
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Остались в запасе
99
A. Sejdiu
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
25
Ryan Mahuta
ЦФ
Остались в запасе
9
Рупи Риски
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Статистика матча Хака - Ильвес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Информация о матче
Главный судья:
Dennis Antamo, Finland
Стадион:
Tehtaan kenttä, Valkeakoski
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