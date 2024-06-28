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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Интер - ВПС
Интер - ВПС: обзор матча 28 июня 2024
Интер
28.06.2024, пятница, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
3 : 1
Завершен
ВПС
11'
L. Kuittinen
22'
Ж. Боту (П)
76'
G. Vlijter
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - ВПС
Замена
Ю. Ниска
️️️️
C. Ouguehi
90'
+6
87'
Замена
J. Schreuders
️️️️
M. Borchers
Замена
D. Smith
️️️️
Ж. Боту
79'
76'
ГОЛ! 2:1!
G. Vlijter
Желтая карточка
L. Kuittinen
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Боту
22'
ГОЛ! 1:0!
L. Kuittinen
Пас отдал
F. Krebs
11'
Желтая карточка
C. Ouguehi
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
23
Florian Krebs
ЦП
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
ВПС
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Mads Borchers
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Интер
2
Юсси Ниска
ЛЗ
9
D. Smith
ЦФ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
21
D. Osede
ЦФ
ВПС
9
Jorg Schreuders
ЦП
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
3-1-1-2
22
24
5
Гранлунд
23
11
Боту
19
3
1-1-1-2
29
44
Башкиров
9
4
19
24
2
Ниска
2
Ниска
24
11
Боту
9
9
11
Боту
9
9
9
9
Остались в запасе
Интер
ВПС
19
Матиас Тамминен
ЦФ
21
D. Osede
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Остались в запасе
19
Матиас Тамминен
ЦФ
21
D. Osede
ЦФ
Остались в запасе
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Юсси Нуорела
Статистика матча Интер - ВПС
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
Veritas Stadium, Turku
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