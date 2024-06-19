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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Ильвес - СИК
Ильвес - СИК: обзор матча 19 июня 2024
Ильвес
19.06.2024, среда, 21:00
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
2 : 2
Завершен
СИК
81'
L. Ala-Myllymaki (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ильвес - СИК
Желтая карточка
J. Veteli
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
L. Ala-Myllymaki
81'
80'
Желтая карточка
R. Paunio
Замена
L. Ala-Myllymaki
️️️️
A. Popovitch
78'
Замена
M. Stjopin
️️️️
С. Хаарала
71'
Пенальти не реализован!
С. Хаарала
54'
38'
Замена
T. Kaukua
️️️️
Р. Карьялайнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
42
F. Aspegren
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
СИК
1
Roope Paunio
ВР
22
Dario Naamo
ЦЗ
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
6
Вилле Тикканен
ЦП
25
Markus Arsalo
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Ильвес
27
Vincent Ulundu
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
СИК
5
Tuomas Koivisto
ЦЗ
10
Валентин Гаск
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
14
Lauri Laine
ЦФ
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
5
7
1
29
Хаарала
28
14
2-3-1
1
22
44
6
Тикканен
25
8
Ханнола
7
Карьялайнен
14
15
15
14
29
Хаарала
8
8
29
Хаарала
7
Карьялайнен
22
22
7
Карьялайнен
Остались в запасе
Ильвес
СИК
27
Vincent Ulundu
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
5
Tuomas Koivisto
ЦЗ
10
Валентин Гаск
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
14
Lauri Laine
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Остались в запасе
27
Vincent Ulundu
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Остались в запасе
5
Tuomas Koivisto
ЦЗ
10
Валентин Гаск
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
14
Lauri Laine
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Тони Лехтинен
Статистика матча Ильвес - СИК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Таммелан
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