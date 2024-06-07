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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ХИК - СИК
ХИК - СИК: обзор матча 07 июня 2024
ХИК
07.06.2024, пятница, 20:00
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
4 : 0
Завершен
СИК
33'
Л. Лингман (П)
78'
Л. Планж
83'
Л. Планж
90+4'
Л. Планж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - СИК
ГОЛ! 4:0!
Л. Планж
Пас отдал
Л. Лингман
90'
+4
Желтая карточка
Л. Лингман
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Л. Планж
Пас отдал
К. Куассиви-Бениссан
83'
Желтая карточка
А. Хальме
79'
Замена
А. Танака
️️️️
С. Хостикка
79'
ГОЛ! 2:0!
Л. Планж
Пас отдал
С. Хостикка
78'
Замена
Л. Планж
️️️️
Э. Олусанья
71'
Желтая карточка
Э. Олусанья
69'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Лингман
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
23
Ноа Паллас
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
СИК
1
Roope Paunio
ВР
22
Dario Naamo
ЦЗ
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
6
Вилле Тикканен
ЦП
10
Валентин Гаск
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
26
Aaro Toivonen
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
СИК
25
Markus Arsalo
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
14
Lauri Laine
ЦФ
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
21
Kingsley Ofori
ЦФ
4-1-2-2
23
Паллас
6
Хальме
4
Тойвио
27
Куассиви-Бениссан
14
Сарпей
10
Лингман
9
Кескинен
21
Олусанья
7
Хостикка
2-3-1
1
22
44
6
Тикканен
10
Гаск
8
Ханнола
7
Карьялайнен
7
Хостикка
37
Танака
37
Танака
7
Хостикка
21
Олусанья
7
Планж
7
Планж
21
Олусанья
Остались в запасе
ХИК
СИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
26
Aaro Toivonen
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
Главный тренер
Осси Вирта
25
Markus Arsalo
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
14
Lauri Laine
ЦФ
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
21
Kingsley Ofori
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
26
Aaro Toivonen
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
Остались в запасе
25
Markus Arsalo
ЦП
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
14
Lauri Laine
ЦФ
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
21
Kingsley Ofori
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Тони Лехтинен
Статистика матча ХИК - СИК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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