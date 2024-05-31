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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Ильвес - КуПС
Ильвес - КуПС: обзор матча 31 мая 2024
Ильвес
31.05.2024, пятница, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
0 : 2
Завершен
КуПС
6'
J. Muzinga
90+4'
С. Саволайнен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ильвес - КуПС
90'
+4
Желтая карточка
A. Heinonen
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
С. Саволайнен
Пас отдал
К. Антви
83'
Замена
С. Саволайнен
️️️️
Я. Оксанен
Замена
F. Aspegren
️️️️
D. Arifi
77'
74'
Желтая карточка
Я. Оксанен
60'
Замена
A. Heinonen
️️️️
A. Vidjeskog
50'
Желтая карточка
T. Hämäläinen
24'
Желтая карточка
К. Антви
6'
ГОЛ! 0:1!
J. Muzinga
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
9
Рупи Риски
ЦФ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
КуПС
25
Ибраим Сиссе
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
25
Клинтон Антви
ЦЗ
26
Axel Vidjeskog
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
11
Jonathan Muzinga
ЦФ
8
Петтери Пеннанен
ЦФ
1
Йоханнес Крайдль
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Ильвес
8
Maksim Stjopin
ЦФ
42
F. Aspegren
ЦФ
КуПС
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
6
Саку Саволайнен
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
5
14
1
16
29
Хаарала
7
3-2-4
25
Сиссе
16
25
Антви
26
13
Оксанен
33
1
Крайдль
8
Пеннанен
11
28
42
42
28
13
Оксанен
6
Саволайнен
6
Саволайнен
13
Оксанен
26
17
17
26
Остались в запасе
Ильвес
КуПС
8
Maksim Stjopin
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Остались в запасе
8
Maksim Stjopin
ЦФ
Остались в запасе
12
Aatu Hakala
ВР
18
Seth Saarinen
ЦЗ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Статистика матча Ильвес - КуПС
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
КуПС
Лига конференций, 5 тур
КуПС
- : -
10.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Йони Хюютия
(Турку)
Стадион:
Таммелан
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