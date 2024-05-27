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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ВПС - Интер
ВПС - Интер: обзор матча 27 мая 2024
ВПС
27.05.2024, понедельник, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Интер
17'
Е. Башкиров
26'
M. Haukioja
90+3'
G. Vlijter
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ВПС - Интер
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Боту
ГОЛ! 3:0!
G. Vlijter
90'
+3
89'
Желтая карточка
I. Järvinen
84'
Замена
O. Lehtisalo
️️️️
C. Ouguehi
72'
Замена
L. Kuittinen
️️️️
D. Osede
Замена
G. Vlijter
️️️️
J. Schreuders
68'
ГОЛ! 2:0!
M. Haukioja
26'
ГОЛ! 1:0!
Е. Башкиров
Пас отдал
M. Borchers
17'
Желтая карточка
Е. Башкиров
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ВПС
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Jorg Schreuders
ЦП
9
Mads Borchers
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Интер
2
Юсси Ниска
ЛЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
21
D. Osede
ЦФ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
ВПС
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Интер
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
26
Otto Lehtisalo
ЦФ
1-1-2-2
29
44
Башкиров
9
9
20
19
2-1-4
24
2
Ниска
11
Боту
19
19
Тамминен
21
3
9
39
39
9
21
22
22
21
24
26
26
24
Остались в запасе
ВПС
Интер
Главный тренер
Юсси Нуорела
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юсси Нуорела
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча ВПС - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Elisa Stadion, Vaasa
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