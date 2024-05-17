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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Ильвес - Хака
Ильвес - Хака: обзор матча 17 мая 2024
Ильвес
17.05.2024, пятница, 20:00
Финляндия. Вейккауслига, 7 тур
5 : 0
Завершен
Хака
38'
С. Хаарала
49'
T. Miettunen
72'
L. Ala-Myllymaki
86'
M. Stjopin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ильвес - Хака
ГОЛ! 4:0!
M. Stjopin
Пас отдал
D. Arifi
86'
80'
Замена
A. Sejdiu
️️️️
R. Mahuta
Замена
Р. Риски
️️️️
С. Хаарала
78'
ГОЛ! 3:0!
L. Ala-Myllymaki
72'
Замена
M. Stjopin
️️️️
J. Veteli
69'
68'
Желтая карточка
O. Whyte
ГОЛ! 2:0!
T. Miettunen
Пас отдал
С. Хаарала
49'
ГОЛ! 1:0!
С. Хаарала
Пас отдал
L. Ala-Myllymaki
38'
Желтая карточка
Р. Риски
24'
Желтая карточка
С. Хаарала
23'
23'
Пенальти не реализован!
E. Mastokangas
4'
Желтая карточка
E. Mastokangas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ильвес
16
T. Miettunen
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
27
Vincent Ulundu
ЦФ
29
Сантери Хаарала
ЦФ
1
Otso Virtanen
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Хака
12
Anton Lepola
ВР
21
Haymenn Bah-Traoré
ЦЗ
3
Niklas Friberg
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
25
Ryan Mahuta
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Ильвес
8
Maksim Stjopin
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Хака
4
Хассан Ндам
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
99
A. Sejdiu
ЦФ
5
28
1
29
Хаарала
27
15
2-1-1
12
21
3
19
25
7
8
8
7
29
Хаарала
9
Риски
9
Риски
29
Хаарала
25
99
99
25
Остались в запасе
Ильвес
Хака
Главный тренер
Йоонас Рантанен
4
Хассан Ндам
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Остались в запасе
Остались в запасе
4
Хассан Ндам
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Главный тренер
Энди Смит
Статистика матча Ильвес - Хака
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Информация о матче
Главный судья:
Antti Munukka, Finland
Стадион:
Таммелан
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