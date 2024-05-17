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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
СИК - Интер
СИК - Интер: обзор матча 17 мая 2024
СИК
17.05.2024, пятница, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Интер
78'
Р. Карьялайнен
4'
D. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СИК - Интер
Желтая карточка
M. Arsalo
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Р. Карьялайнен
78'
67'
Замена
Ю. Ниска
️️️️
C. Ouguehi
61'
Желтая карточка
I. Järvinen
57'
Желтая карточка
J. Hamalainen (o.g.)
4'
ГОЛ! 0:1!
D. Smith
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СИК
1
Roope Paunio
ВР
22
Dario Naamo
ЦЗ
8
Пири Ханнола
ЦП
10
Валентин Гаск
ЦП
6
Вилле Тикканен
ЦП
Главный тренер
Тони Лехтинен
Интер
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
23
Florian Krebs
ЦП
9
D. Smith
ЦФ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
21
D. Osede
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
СИК
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
25
Markus Arsalo
ЦП
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
21
Kingsley Ofori
ЦФ
Интер
2
Юсси Ниска
ЛЗ
26
Otto Lehtisalo
ЦФ
1-3
1
22
8
Ханнола
10
Гаск
6
Тикканен
1-1-5
24
23
9
3
21
19
19
Тамминен
24
2
Ниска
2
Ниска
24
Остались в запасе
СИК
Интер
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
25
Markus Arsalo
ЦП
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
21
Kingsley Ofori
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
26
Otto Lehtisalo
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
25
Markus Arsalo
ЦП
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
21
Kingsley Ofori
ЦФ
Остались в запасе
26
Otto Lehtisalo
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча СИК - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
OmaSP Stadion, Seinajoki
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