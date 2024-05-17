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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ХИК - ВПС
ХИК - ВПС: обзор матча 17 мая 2024
ХИК
17.05.2024, пятница, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 7 тур
1 : 2
Завершен
ВПС
90+2'
Л. Планж
29'
M. Borchers (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - ВПС
ГОЛ! 1:1!
Л. Планж
Пас отдал
К. Куассиви-Бениссан
90'
+2
Желтая карточка
Л. Лингман
73'
Замена
Й. Или-Кокко
️️️️
Х. Банде
71'
63'
Замена
G. Vlijter
️️️️
J. Schreuders
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Borchers
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
ВПС
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
9
Jorg Schreuders
ЦП
9
Mads Borchers
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
ХИК
2
Карлос Морос
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
7
Люк Планж
ЦФ
ВПС
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
3-2-1-2
1
23
Паллас
33
Томаш
4
Тойвио
10
Лингман
9
Кескинен
12
Банде
21
Олусанья
8
1-1-2-2
29
44
Башкиров
9
9
4
19
12
Банде
8
Или-Кокко
8
Или-Кокко
12
Банде
9
39
39
9
Остались в запасе
ХИК
ВПС
2
Карлос Морос
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Юсси Нуорела
Остались в запасе
2
Карлос Морос
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
7
Люк Планж
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Юсси Нуорела
Статистика матча ХИК - ВПС
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Информация о матче
Главный судья:
Йони Хюютия
(Турку)
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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