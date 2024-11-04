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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Норрчепинг - АИК
Норрчепинг - АИК: обзор матча 04 ноября 2024
Норрчепинг
04.11.2024, понедельник, 21:10
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
1 : 0
Завершен
АИК
26'
И. Питтас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норрчепинг - АИК
Замена
C. Björk
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
90'
Желтая карточка
Я. Калли
89'
85'
Желтая карточка
Б. Хансен
78'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
D. Beširović
Замена
A. Eriksson
️️️️
D. Salihović
76'
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
А. Ингви Траустасон
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Питтас
26'
Желтая карточка
D. Salihović
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
16
Dino Salihović
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
37
Мутаз Неффати
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
5
Кристоффер Ниман
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
37
Александер Милошевич
(К)
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
19
Victor Andersson
ЦП
8
L. Dabo
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
43
Берсант Целина
АП
19
Dino Beširović
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Норрчепинг
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
24
Anton Eriksson
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
21
Stanley Wilson
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
14
Aaron Stoch Rydell
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-4-3
2
Калли
19
Ватсон
23
4
16
37
Неффати
9
Траустасон
22
5
Ниман
91
10
Моберг-Карлссон
3-4-1-2
15
Нордфельдт
17
Тюхосен
37
Милошевич
16
Хансен
19
8
8
Валакари
28
Питтас
43
Целина
2
19
16
24
24
16
9
Траустасон
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
9
Траустасон
10
Моберг-Карлссон
15
15
10
Моберг-Карлссон
19
11
Гуидетти
11
Гуидетти
19
Остались в запасе
Норрчепинг
АИК
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
21
Stanley Wilson
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
14
Aaron Stoch Rydell
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
6
Антон Салетрос
ЦП
21
Stanley Wilson
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
14
Aaron Stoch Rydell
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Норрчепинг - АИК
2
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
11
Нарушения
8
16
Офсайды
1
0
Количество передач
288
486
Сейвы
4
2
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
PlatinumCars Arena, Norrkoping
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