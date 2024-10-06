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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Норрчепинг - Гетеборг
Норрчепинг - Гетеборг: обзор матча 06 октября 2024
Норрчепинг
06.10.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
0 : 2
Завершен
Гетеборг
33'
Г. Свенссон
48'
L. Skjellerup
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норрчепинг - Гетеборг
Желтая карточка
М. Ватсон
90'
+3
Замена
J. Ortmark
️️️️
J. Ceesay
88'
84'
Желтая карточка
С. Олссон
Замена
L. Shabani
️️️️
Т. Прица
78'
76'
Желтая карточка
Р. Лундквист
61'
Замена
E. Salomonsson
️️️️
O. Pettersson
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
K. Khazeni
59'
Замена
M. Baggesen
️️️️
A. Eriksson
59'
48'
ГОЛ! 0:2!
L. Skjellerup
Пас отдал
Р. Лундквист
Желтая карточка
Т. Прица
36'
33'
ГОЛ! 0:1!
Г. Свенссон
Пас отдал
O. Pettersson
Желтая карточка
C. Björk
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норрчепинг
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
24
Anton Eriksson
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
37
Мутаз Неффати
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
(К)
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Гетеборг
28
Якоб Карлстрем
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
32
Oscar Pettersson
ЦП
13
Густав Свенссон
(К)
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
21
Adam Carlén
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
14
Gustaf Norlin
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Норрчепинг
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
35
Stephen Bolma
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
16
Dino Salihović
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
29
Åke Andersson
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
45
Benjamin Brantlind
ЦП
28
Lucas Kåhed
ЦП
22
Noah Tolf
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
4-4-3
4
19
Ватсон
23
24
37
Неффати
9
Траустасон
14
26
15
91
22
Прица
2-5-1-2
28
Карлстрем
16
Олссон
16
Трондсен
32
3
Эрлингмарк
15
Крузе
21
13
Свенссон
10
Лундквист
14
19
24
3
3
24
23
22
22
23
26
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
26
22
Прица
7
7
22
Прица
32
2
2
32
Остались в запасе
Норрчепинг
Гетеборг
35
David Andersson
ВР
35
Stephen Bolma
ЦП
16
Dino Salihović
ЦП
29
Åke Andersson
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
25
Elis Bishesari
ВР
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
45
Benjamin Brantlind
ЦП
28
Lucas Kåhed
ЦП
22
Noah Tolf
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
35
David Andersson
ВР
35
Stephen Bolma
ЦП
16
Dino Salihović
ЦП
29
Åke Andersson
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
45
Benjamin Brantlind
ЦП
28
Lucas Kåhed
ЦП
22
Noah Tolf
ЦП
9
Linus Carlstrand
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Норрчепинг - Гетеборг
3
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
8
Нарушения
15
20
Офсайды
0
1
Количество передач
426
317
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
PlatinumCars Arena, Norrkoping
Посещаемость:
8767
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