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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хаммарбю - Хальмстад
Хаммарбю - Хальмстад: обзор матча 05 октября 2024
Хаммарбю
05.10.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
1 : 0
Завершен
Хальмстад
54'
Б. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаммарбю - Хальмстад
Замена
M. Llinares
️️️️
Б. Туре
90'
+2
90'
Замена
N. Söderberg
️️️️
Н. Мяенпя
Замена
H. Skoglund
️️️️
М. Маджид
90'
82'
Замена
Г. Эйолфссон
️️️️
Я. Аньеро
82'
Замена
B. Turgott
️️️️
A. Johansson
79'
Замена
B. Snaer Ingason
️️️️
A. Boman
ГОЛ! 1:0!
Б. Туре
Пас отдал
J. Erabi
54'
Замена
П. Вагич
️️️️
И. Фофана
46'
45'
+1
Желтая карточка
Я. Аньеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
1
Уорнер Хан
ВР
8
Markus Karlsson
ЦЗ
4
Виктор Эрикссон
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
17
Базумана Туре
ЦП
6
Ибрахима Фофана
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
9
Jusef Erabi
ЦФ
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Хальмстад
3
Gabriel Wallentin
ЦЗ
4
Andreas Johansson
(К)
ЦЗ
5
Joseph Baffo
ЦЗ
17
Andre Boman
ЦЗ
11
Jonathan Svedberg
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
6
Joel Allansson
ЦП
7
Янник Аньеро
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
14
Villiam Granath
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Хаммарбю
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
2
Павле Вагич
ОП
8
Marc Llinares
ЦП
25
Davor Blažević
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
Хальмстад
35
Alexander Nielsen
ВР
2
Thomas Boakye
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
3-4-1-2
1
Хан
8
4
Эрикссон
38
Пинас
17
Туре
11
5
Теки
6
Фофана
26
Маджид
20
9
3-3-1-3
17
11
27
4
8
Мяенпя
5
6
14
1
7
Аньеро
26
Маджид
2
2
26
Маджид
6
Фофана
2
Вагич
2
Вагич
6
Фофана
17
Туре
8
8
17
Туре
7
Аньеро
13
Эйолфссон
13
Эйолфссон
7
Аньеро
17
11
11
17
8
Мяенпя
6
6
8
Мяенпя
4
14
14
4
Остались в запасе
Хаммарбю
Хальмстад
25
Davor Blažević
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
35
Alexander Nielsen
ВР
2
Thomas Boakye
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Остались в запасе
25
Davor Blažević
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
13
Жарделль Канга
ЦФ
14
Divine Teah
ЦФ
Остались в запасе
35
Alexander Nielsen
ВР
2
Thomas Boakye
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Статистика матча Хаммарбю - Хальмстад
1
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
6
13
Офсайды
1
1
Количество передач
721
255
Сейвы
4
4
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
11
2
Матчи команд
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Tess Olofsson, Sweden
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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