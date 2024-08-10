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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хальмстад - Мальме
Хальмстад - Мальме: обзор матча 10 августа 2024
Хальмстад
10.08.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
0 : 1
Завершен
Мальме
31'
С. Пенья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хальмстад - Мальме
90'
Желтая карточка
С. Рикс
82'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Х. Болин
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Г. Эйолфссон
82'
Замена
J. Allansson
️️️️
B. Turgott
82'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
B. Snaer Ingason
70'
Замена
A. Ahlstrand
️️️️
N. Söderberg
70'
65'
Замена
М. Ольссон
️️️️
Бузанелло
65'
Замена
С. Рикс
️️️️
Э. Ботхейм
65'
Замена
А. Кристиансен
️️️️
С. Пенья
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Пенья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хальмстад
1
Tim Erlandsson
ВР
17
Andre Boman
ЦЗ
11
Jonathan Svedberg
ЦЗ
4
Andreas Johansson
(К)
ЦЗ
3
Gabriel Wallentin
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
14
B. Turgott
ЦФ
14
Villiam Granath
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Мальме
27
Йохан Далин
(К)
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
22
Таха Али
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Оливер Берг
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
38
Хуго Болин
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Хальмстад
2
Thomas Boakye
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
10
Albin Ahlstrand
ЦП
6
Joel Allansson
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
34
Закария Лукили
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
3-2-1-4
1
4
3
27
11
17
13
Эйолфссон
14
11
6
14
4-3-2-1
27
Далин
25
Реслер
18
Янссон
19
Зеттерстрем
25
Бузанелло
22
Али
4
Йонсен
10
Берг
38
Болин
6
Пенья
22
Ботхейм
11
8
Мяенпя
8
Мяенпя
11
6
10
10
6
14
6
6
14
13
Эйолфссон
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
13
Эйолфссон
25
Бузанелло
13
Ольссон
13
Ольссон
25
Бузанелло
6
Пенья
10
Кристиансен
10
Кристиансен
6
Пенья
22
Ботхейм
5
Рикс
5
Рикс
22
Ботхейм
38
Болин
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
38
Болин
Остались в запасе
Хальмстад
Мальме
2
Thomas Boakye
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
1
Tim Rönning
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
30
Рикардо Фридрих
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
34
Закария Лукили
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Остались в запасе
2
Thomas Boakye
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
1
Tim Rönning
ЦФ
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
33
Elison Makolli
ЦЗ
34
Закария Лукили
ЦП
37
Adrian Skogmar
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Статистика матча Хальмстад - Мальме
1
Всего ударов по воротам
8
31
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
8
Нарушения
4
8
Офсайды
0
1
Количество передач
293
783
Сейвы
5
2
Точность передач %
71
88
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
1
15
Удары из пределов штрафной
6
19
Удары из-за пределов штрафной
2
12
Матчи команд
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Örjans Vall, Halmstad
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