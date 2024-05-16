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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Кальмар - Норрчепинг
Кальмар - Норрчепинг: обзор матча 16 мая 2024
Кальмар
16.05.2024, четверг, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 9 тур
1 : 1
Завершен
Норрчепинг
52'
Д. Исламович
49'
Т. Прица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальмар - Норрчепинг
Замена
A. Gersbach
️️️️
Д. Исламович
88'
86'
Замена
C. Björk
️️️️
Т. Прица
Замена
R.
️️️️
Я. Тренсков
75'
ГОЛ! 1:1!
Д. Исламович
Пас отдал
J. Ring
52'
49'
ГОЛ! 0:1!
Т. Прица
43'
Желтая карточка
М. Ватсон
Желтая карточка
L. Saetra
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
39
Lars Saetra
ЦЗ
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
10
Jonathan Ring
ЦФ
20
Якоб Тренсков
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Норрчепинг
19
Макс Ватсон
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
5
Кристоффер Ниман
(К)
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
29
Romarinho
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
Норрчепинг
7
Laorent Shabani
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
1-5-4
30
39
6
26
14
Скрабб
23
Гояни
5
Хальберг
10
7
9
Исламович
20
Тренсков
2-1-2
19
Ватсон
23
9
Траустасон
22
Прица
5
Ниман
20
Тренсков
29
29
20
Тренсков
9
Исламович
3
3
9
Исламович
22
Прица
15
15
22
Прица
Остались в запасе
Кальмар
Норрчепинг
1
Samuel Brolin
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
7
Laorent Shabani
ЦП
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
Остались в запасе
7
Laorent Shabani
ЦП
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча Кальмар - Норрчепинг
1
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
15
Офсайды
3
6
Количество передач
409
565
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Guldfageln Arena, Kalmar
Новости команд
Все
Кальмар
Норрчепинг
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
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