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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мьеллбю - Хаммарбю
Мьеллбю - Хаммарбю: обзор матча 15 мая 2024
Мьеллбю
15.05.2024, среда, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 9 тур
3 : 0
Завершен
Хаммарбю
43'
Я. Бергстрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мьеллбю - Хаммарбю
ГОЛ! 1:0!
Я. Бергстрем
43'
2'
Желтая карточка
Э. Куртулуш
Начало матча
Статистика матча Мьеллбю - Хаммарбю
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
7
Офсайды
3
1
Количество передач
373
449
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Strandvallen, Hallevik
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