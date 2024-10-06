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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кванджу - Сеул
Кванджу - Сеул: обзор матча 06 октября 2024
Кванджу
06.10.2024, воскресенье, 09:00
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Сеул
74'
Y. Heo
80'
K. Lee
90+8'
Я. Асани
85'
Д. Лингард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Сеул
ГОЛ! 3:1!
Я. Асани
Пас отдал
G. Tigrão
90'
+8
90'
+4
Замена
Ч. Гю-Юн
️️️️
H. Do-yoon
Желтая карточка
G. Tigrão
89'
85'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лингард
ГОЛ! 2:0!
K. Lee
80'
77'
Замена
S. Lim
️️️️
J. Kim
77'
Замена
C. Young Wook
️️️️
S. Iljutcenko
Замена
K. Lee
️️️️
Y. Heo
77'
Замена
G. Tigrão
️️️️
K. Choi
77'
ГОЛ! 1:0!
Y. Heo
Пас отдал
B. Jun-soo
74'
46'
Желтая карточка
Я. Аль-Араб
Замена
Я. Асани
️️️️
J. Jung
46'
45'
Замена
J. Ryu
️️️️
S. Lee
39'
Желтая карточка
L. Rodrigues
22'
Желтая карточка
H. Do-yoon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
16
Ji-Hun Jung
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
68
Yool Heo
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Сеул
31
Hyeon-mu Kang
ВР
16
Jun Choi
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
13
Jin-ya Kim
ЦП
41
Hwang Do-yoon
ЦП
8
Seung-mo Lee
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
11
Gabriel Tigrão
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
88
Min-seo Moon
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
40
Chang-mu Shin
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
44
Willyan
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
50
Ju-Hyeok Kang
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
18
Cho Young Wook
ЦФ
4-4-2
1
62
6
3
45
10
55
22
16
8
68
4-3-1-2
31
5
Аль-Араб
37
Ким
17
16
13
41
8
77
Лингард
20
90
10
11
11
10
56
56
16
7
Асани
7
Асани
16
68
10
10
68
41
2
Гю-Юн
2
Гю-Юн
41
8
29
29
8
13
7
7
13
90
18
18
90
Остались в запасе
Кванджу
Сеул
21
Noh Hee-Dong
ВР
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
88
Min-seo Moon
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
44
Willyan
ЦП
50
Ju-Hyeok Kang
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
88
Min-seo Moon
ЦП
40
Chang-mu Shin
ЦФ
Остались в запасе
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
44
Willyan
ЦП
50
Ju-Hyeok Kang
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Кванджу - Сеул
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Аньянг
- : -
05.12.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Канвон
- : -
06.12.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Главный судья:
Hee-Gon Kim, South Korea
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
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