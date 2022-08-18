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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Океан - Спартак
Океан - Спартак: обзор матча 20 июня 1993
Океан
20.06.1993, воскресенье, 00:00
Чемпионат России, 16 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
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Матчи команд
Океан
Россия. Кубок, 1/256 финала
Океан
0 : 2
18.08.2022
Динамо Вл
Чемпионат России, 36 тур
Ротор
5 : 1
10.11.1993
Океан
Чемпионат России, 35 тур
Текстильщик
2 : 1
07.11.1993
Океан
Чемпионат России, 34 тур
Океан
2 : 0
27.10.1993
Крылья Советов
Чемпионат России, 33 тур
Океан
0 : 1
24.10.1993
Торпедо
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
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